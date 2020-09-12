Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarının Onursal Başkanı Yıldız Ötiken yaşamını yitirdi



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan bugünkü adıyla Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin ilk kazı başkanı ve onursal başkanı olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Ötiken, 75 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında 19892009 yılları arasında ilk kazı başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yıldız Ötiken, tedavi gördüğü Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü emekli öğretim üyesi olan ve eski Aziz Nikolaos Kilisesi'nde (Noel Baba Kilisesi) yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Yıldız Ötiken'in cenazesi, Ankara Mamak'ta toprağa verildi. Ötiken'in ölümü Demre'de kazı çalışmalarını yürüten, tamamı öğrencisi olan başta mevcut Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan olmak üzere kazı ekibinde büyük üzüntüye neden oldu.

Bekar olan Yıldız Ötiken, 20 yıl Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nin kazı başkanlığını yürütmüş, sağlık sorunları ve emekli olmasının ardından kazı başkanlığını bırakmıştı. Kilisede kazıları ilk başlatan bilim insanı olan Ötiken, Bizans sanatı araştırmalarına öncülük eden bilim insanlarının başında geliyordu. Bizans sanatı konusunda 1940'lı yıllarda Türkiye'de başlayan araştırmalar, Yıldız Ötiken'in bilimsel ve akademik çalışmaları ile ivme kazandı. Yıldız Ötiken'in akademik yaşamı, Bizans sanatına değerli katkılar sunan pek çok ulusal ve uluslararası yayınlarının yanı sıra bu alanda yetiştirdiği öğrencileriyle farklılıklar gösterir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yetiştirdiği öğrencilerinin önemli bir bölümü, Türkiye'de birçok farklı üniversitede Bizans sanatı üzerine araştırmalar yapan, ders veren ve bu alanda yeni kuşaklar yetiştiren akademisyenlerdir. Ötiken araştırma faaliyetlerinin yanında farklı dillerde yayımladığı makale ve kitaplar, yürüttüğü projeler, yüzey araştırmaları ile zenginleşen akademik çalışmalarını bilim dünyasına sunmuş, meslektaşları ve bilim dünyası ile paylaşmıştır. Bizans kültürünün araştırılması, bilim dünyasına sunulması konusunda önemli bir yer edinen, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin restorasyonunun gün ışığına çıkarılması, anıt yapının korunması konusunda çok önemli çalışmalar yapan Ötekin'in adı 20 yıl boyunca kazı başkanlığı yaptığı Aziz Nikolaos Kilisesi ve Demre ile özdeşleşmiştir. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-09-12 15:09:31



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