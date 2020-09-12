Gloria Cup'ta Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda 2'nci aşamanın da şampiyonu Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar finalde Tofaş'ı 84-78 mağlup ederek kupaya uzandı.
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva 1'de Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta, BC Dnipro, Anadolu Efes, Cverna Zvezda yer almıştı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuva 1'de şampiyonluğu Anadolu Efes elde etmişti.
TURNUVA 2'DE DE ŞAMPİYON
Turnuvanın 2'nci aşamasında ise Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Crvena Zvezda mücadele etti.
Turnuva 2, organizasyonun ilk aşamasının şampiyonu Anadolu Efes ve ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşması ile 8 Eylül'de başladı. Gloria Cup 2020, bugün Anadolu Efes-Tofaş finaliyle sona erdi. Sahadan 84-78 galip ayrılan Anadolu Efes, Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin de şampiyonu oldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-09-12 17:43:13
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