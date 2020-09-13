Antalya’da şüpheli ölüm 4 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki adam daire kapısının arkasında ölü bulundu

Antalya’da yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 253 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Kemer ilçesinde yaşayan Uğur Sodur, yalnız yaşayan babasından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği dairenin kapısının arkasında 77 yaşındaki Mustafa Sodur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Sodur’un cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 4 gündür haber alınamayan Sodur’un, cesedinden yayılan kötü koku nedeniyle ekipler güçlükle çalışmalarını tamamladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı.

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