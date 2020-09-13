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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziler Mahallesi’ne aile sağlığı müjdesi

İHA

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'ne inşa edilen Aile Yaşam Merkezi'nin içerisine 3 doktordan oluşan ASM kuruluyor.

Gaziler Mahallesi’ne aile sağlığı müjdesi

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi’ne inşa edilen Aile Yaşam Merkezi’nin içerisine 3 doktordan oluşan ASM kuruluyor.
Kepez ilçesinin merkeze en uzak yerleşim yerlerinden biri olan Gaziler Mahallesi sakinleri, talep ettikleri ASM’ye kavuşuyor. Kepez Belediyesi, bölgenin ASM ihtiyacının karşılanması için Gaziler Aile Yaşam Merkezi’nin zemin ve 1’inci katını, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis etti. Tahsis talebi de Kepez Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında oybirliği ile kabul edildi.
Kepez’den sağlığa bina tahsisi
Mecliste kabul edilen bu tahsis için Kepez Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol ile Sağlık İl Müdürlüğü, Kepez Belediyesinin kullanım hakkını verdiği Gaziler Aile Yaşam Merkezi’nin zemin ve 1’inci katında 3 doktordan oluşan Gaziler Aile Sağlı Merkezi (ASM) oluşturacak. Gaziler ASM’nin kurulmasına ilişkin protokole Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür imza attı.
“Birçok mahalleye ASM yaptık”
Başkanlık makamındaki imza töreninde bir konuşma yapan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak aile sağlığı merkezleri yapma, şifayı ve doktoru vatandaşın ayağına daha yakın kılma konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.
Geçtiğimiz yıllarda da birçok mahallede ASM binası yaptıklarına işaret eden Tütüncü, “Aile hekimlerimiz, inşa ettiğimiz binalarda aile sağlığı merkezleri oluşturdular. Şimdi o ASM’ler, hemşehrilerimizin sağlık hizmetine kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.”dedi.
“İl Sağlık Müdürlüğü ile ASM protokolü”
Kepez’in kırsal mahallelerinin ASM talebi olduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hemşehrilerimizin taleplerine de karşılıksız kalamazdık. Büyükşehir Belediyesi yasası kapsamında mahalleye dönüşen köylerimiz için yeni bir proje geliştirdik. Bu projenin adına aile yaşam merkezleri dedik. Bu tesisin içerisinde oluşturduğumuz aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin de görev yapmasını uygun gördük. İmzaladığımız protokolle, Gaziler Yaşam Merkezi’nin zemin ve 1’inci katını ASM olması için İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bu tahsis şu anlama geliyor: Kepez Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği Gaziler Mahallesi 3 hekimden oluşan bir aile sağlığı merkezine kavuşmuş oldu. Binayı yaptık ve ortamı hazırladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz, doktorları gönderecek. İnşallah böylelikle Gaziler Mahallesi’ne doktor gelmiş olacak. Gaziler’deki hemşehrilerimiz tedavi olmak maksadıyla daha uzak bölgelere gitmek durumunda kalmayacak.”
“Gaziler ASM Aksu’ya da hizmet verecek”
Başkan Hakan Tütüncü, Gaziler ASM’nin, Aksu ilçesinin bazı mahallelerine de hizmet vereceğini belirterek, “Bilindiği gibi Gaziler, Aksu ilçesiyle ile sınır olan bir bölgemiz. Aksu’nun belli mahallelerindeki hemşirelerimiz de bu aile yaşam merkezinin içerisindeki aile hekimlerinden hizmet alabilecekler. Bu işbirliği, sadece Kepez Gaziler için değil, Aksu'nun, Kepez’e sınır bazı mahalleleri açısından müjdeli bir haber anlamı taşıyor.” açıklamasını yaptı.
Kepez’in diğer kırsal mahallelerine de ASM kazandırmak için çalışacaklarını kaydeden Başkan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür’e ilçedeki sağlık yatırımlarına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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