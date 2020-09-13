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Alanya'da teknede 120 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Alanya'da teknede 120 kaçak göçmen yakalandı


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir teknede 120 kaçak göçmen yakalandı. 
Alanya'nın 30 mil güneyinde, saat 06.00 sıralarında Alanya Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine 'Yaman 2014' adlı tekneyi durdurdu. Kaçak göçmenlerin olduğu düşünülen tekneye çıkarak, arama yapan ekipler, teknede 67 erkek, 23 kadın, 16 erkek çocuk, 14 kız çocuk toplam 120 kaçak olduğunu tespit etti. Yapılan kimlik kontrollerinde göçmenlerin 91'inin Suriye, 8'inin Afganistan, 8'inin Sudan, 7'sinin Mısır, 4'ünün Fas, 1'inin Irak ve 1'inin de Filistin vatandaşı olduğu öğrenildi. Aynı tekneyle Alanya Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-09-13 12:07:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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