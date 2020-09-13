Antalya'da sahilde 3 dilde 'maske, sosyal mesafe' anonsu



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, her gün binlerce tatilcinin denize girdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde zabıta ekipleri, megafonla denize girenlerin ve güneşlenenlerin koronavirüs tedbirlerine uymaları için Türkçe, Rusça, İngilizce anons yapıyor.

Antalya'da her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin denize girdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde koronavirüse yönelik tedbirler artırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sahildeki zabıta noktasında görevli ekipler, gün içinde sık sık devriye görevi yapıp, tatilcilere koronavirüse yönelik tedbirlere uyulması yönünde megafonla çağrı yapıyor.

UYARILAR 3 DİLDE DE YAPILSA KULAK ASILMADI

Zabıta aracına yerleştirilen ses sisteminde kayıtlı 3 dildeki uyarı anonsu, tatilcilerin de ilgisini çekti. Bazı tatilciler zabıtanın anonsunu duyunca maske takmayı tercih etti. Bazıları ise anonslar 3 dilde yapılsa da uyarılara kulak asmadı.

TÜRKÇE, RUSÇA, İNGİLİZCE 'MASKE' UYARISI

Megafonla yapılan Türkçe, Rusça ve İngilizce uyarı anonsunda "Antalyalılar, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için lütfen sosyal mesafeye uyun, maskelerinizi takın. İş birliğiniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Sahilde devriye görevi yapan zabıta ekipleri denize giren, güneşlenen, park ve yeşil alanlarda vakit geçiren, yürüyüş ve spor yapanlara sık sık koronavirüs tedbirlerini hatırlatarak, farkındalığı artırmayı hedefliyor.

'ANONS UYGULAMASI ÇOK GÜZEL'

Sahile gelenlerden Çiğdem Ayaydın, "Maske takmanım sıcak havada zorlukları var ama hem kendimiz hem çevremizdekiler için takmak zorundayız. Virüsün yayılmasını engellemek için bireysel tedbirler çok önemli. İnsanlarımız, yabancı tatilciler ister istemez tedbirlere uyma konusunda uyarıları bazen gözden kaçırabiliyor. Zabıtanın anonsuyla kendimize daha dikkat ediyoruz. Güzel bir uygulama" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-09-13 12:43:31



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