Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor



Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evden çıkarılınca sokakta kalan Dilek Altınbaş (31) ile 3 çocuğu, bir hayırseverin açtığı evin damında yaşamaya başladı. Gece damda uyuyan aile, gündüzü ise parkta geçiriyor. Salgın nedeniyle kimsenin ev vermediğini öne süren Altınbaş, çocukları için sıcak bir yuva istediğini söyledi.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde müstakil bir evde 10 ay kirada kaldıktan sonra ev sahibinin çıkarması üzerine sokakta kalan 3 çocuk annesi Dilek Altınbaş, bir hayırseverin izin vermesiyle damda yaşamaya başladı. Geceleri damda geçiren, sabahın ilk ışıkları ile parka giden aile, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Kirayı düzenli ödediği halde sokağa atıldıklarını iddia eden ve evlere temizliğe gittiğni söyleyen Sibel Altınbaş, pandemi nedeniyle de kimsenin kendilerine ev vermediğini öne sürdü. Etrafı açık damda, 12, 9 ve 7 yaşında iki erkek bir kız çocuğuyla 4 gündür büyük zorluk yaşadıklarını anlatan Altınbaş, başlarını sokacak bir evin kendilerine kiraya verilmesini istedi.

Önceki ev sahibiyle sorun yaşadığını belirten Sibel Altınbaş, "Sonrasında evi boşaltmamı söyledi. 3 çocukla pandemi döneminde ev bulmanın zor olduğunu söyledim. 'Ev bulana kadar bizi çıkartma' dedim ama çıkmam için sürekli baskı yaptı. Baskılara dayanamayıp evi boşalttım. 3 çocuğumla sokakta kaldım. Bir hayırseverin izin vermesiyle damda yaşamaya başladık. Halimiz bu. Gündüzleri parkta kalıyoruz. Akşam olunca da uyumak için buraya geliyoruz. Hastalık her yerde, hijyen yok. Çocuklarıma hastalık bulaşsa ne yapacağım" dedi.

Evsiz kalan çocuklar ise sıcak bir yuva istediklerini belirterek, "Sokaktan kurtulmak istiyoruz. Yardım eli uzatın bize. Sokakta kalmak çok zor bir şey. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin" dedi. Dilek Altınbaş, 14 yıllık evlilikten sonra 1 yıl önce eşinden boşandığını ve çocukların kendisinde kaldığını sözlerine ekledi. Altınbaş, konuyla ilgili kaymakamlığa da başvuruda bulunduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-09-13 12:57:10



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