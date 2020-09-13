Feci kaza ucuz atlatıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, araçtan burnu kanamadan çıktı.

Kaza, AntalyaAlanya D400 Karayolu Manavgat ilçesi Hocalar kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Özgün Ünal’ın kullandığı 06 FH 3127 plakalı otomobil, Denizkent kavşağından D400 karayoluna çıkmakta olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca Hüseyin Asar’ın kullandığı 07 EC 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hüseyin Asar’ın kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdikten sonra yolun karşı tarafına geçti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, D400 karayolu Antalya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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