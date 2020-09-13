Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

Süleyman EKİNAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.
Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAdem AKALAN
2020-09-13 14:10:29
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