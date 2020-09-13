Freni boşalan kamyon bahçeye uçtu: 3 yaralı



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonun bir evin bahçesine uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Korkuteli Datköy ışıklı kavşağında meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Orhan Gürman (50) yönetimindeki 34 T 1973 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bir evin bahçesine uçan kamyon yan yatarak, durdu. Kazada sürücü Orhan Gürman ile yanında bulunan Faysal El Muhammed (20) ve Ahmet Osman (20) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun kabinine sıkışan sürücü Gürman ile araçta bulunan Faysal El Muhammed ve Ahmet Osman kurtarıldıktan sonra hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Kamyon ise olay yerinden kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2020-09-13 15:22:09



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