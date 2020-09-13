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Belek'e, caretta rehabilitasyon merkezi

DHA

Belek'e, caretta rehabilitasyon merkezi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BU yıl 3 bin 200 yuva ve 75 bini aşkın caretta caretta yavru sayısıyla rekor kırılan Antalya Belek kumsalında Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yapılmasıyla ilgili müjdeli haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belek'e rehabilitasyon merkezi çalışmalarına başladı.
Akdeniz sahillerinde deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı olan Belek bölgesinde 21 yıldır görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen günlerde sezon değerlendirmesi yaparken bölgede yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi edecek rehabilitasyon merkezi ihtiyacını dile getirmişti. 
DÖRT SAAT MESAFEDEKİ DALYAN'A GİDİYORLAR
9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalına sahip Antalya'nın yaralı kaplumbağaları tedavi edecek merkezi olmadığını belirten Dr. Canbolat, açıklamasında "Bunun için 4 saatlik mesafe katederek Dalyan'a gidiyoruz. Bu yolculuk yaralı kaplumbağalar için de yıpratıcı. Akdeniz kıyı şeridindeki illerde Muğla, Mersin ve Hatay'da deniz kaplumbağası rehabilitasyon merkezi varken 650 km uzunluğundaki kıyı şeridine sahip Antalya'da bulunmuyor. Rehabilitasyon ve ziyaretçi merkezinin aktif olarak kullanılan bir alanda olması, yerel halk ve günübirlik turistler, sezonluk alan kullanıcıları, yazlıkçılar ve turizm tesislerinde konaklayan turistlerin yürüyerek ulaşabilecekleri bir alanda kurulması, hem bölge hem merkez için faydalı olacaktır" dedi. 
MÜJDELİ HABER GELDİ
Rehabilitasyon merkezi ihtiyacını bakanlığa ilettiklerini belirten Dr. Canbolat, "Dalyan'da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar'a ve farklı toplantılarda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü sayın Mehmet Ali Kahraman'a ve Genel Müdür Yardımcı Vekili sayın Nuri Kunt'a buradaki rehabilitasyon merkezi ihtiyacı konusunda bilgilendirme yaptık. Biz bu konuyu 1-2 gün önce basın ile paylaşmışken müjdeli bir haber aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Bakanımız sayın Murat Kurum'un destekleri ile rehabilitasyon merkezi ile ilgili çalışmalara başlanmış olduğunu öğrendik. Ülkemizin doğa koruma çalışmalarına verdiği önem adına oldukça sevindirici bir gelişme" diye konuştu. 
DOĞA VE TURİZM İÇİN PRESTİJ PROJESİ
Projenin bölge için bir prestij projesi olacağını düşündüğünü dile getiren Dr. Canbolat, "Belek, turizm ve doğa koruma çalışmalarının iç içe olduğu bir bölge. Aynı anda yaklaşık 100 bin turistin konakladığı ve 3 bin 200 deniz kaplumbağası yuvasına ev sahipliği yapan bir alan. Bu bölgede kurulacak böyle bir merkez gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda doğa koruma çalışmalarına verilen önemi de gösteren, turistik tesislerin cazibesini artıran prestij projesi de olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-13 17:48:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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