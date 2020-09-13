Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-0

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Eren Albayrak, Kudrıashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı (Dk.68 Nuri Şahin), Amilton, Doğukan Sinik (Dk.79 Orgill), Jahovic (Dk.88 Podolski)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt Halil İbrahim (Dk.82 İlker Karakaş), Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen (Dk.82 Murat Yıldırım), Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite (Dk.65 Sefa Yılmaz)
GOLLER: Dk.41 Bünyamin Balcı, Dk.77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Amilton (Fraport TAV Antalyaspor) - Diego Angelo (Gençlerbirliği)Süper Lig´in ilk hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, evinde Gençlerbirliği´ni 2-0 yendi. Karşılaşma koronovirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.
15´inci dakikada Jahovic´in pasında Hakan Özmert´in sert şutunu kaleci Nordfeldt yatarak önledi.
25´inci dakika Halil İbrahim topu Fraport-TAV Antalyaspor ceza alanına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Soner Dikmen´in şutunu kaleci Boffin kurtardı.
41´inci dakikada Jahovic´in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı Bünyamin Balcı ile buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda top Gençlerbirliği ağlarına gitti: 1-0.
İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile kapandı.
48´inci dakikada Fredy´nin ceza alanı içi sağ çaprazından sert şutunu kaleci Nordfeldt tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.
77´nci dakikada Amilton topu ceza alanı sağ çaprazına gönderdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Hakan Özmert´in sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.
84´üncü dakikada Berat Ayberk Özdemir´in rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu, savunma araya girerek önledi.
Maç, Fraport TAV Antalyaspor´un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-09-13 22:06:46
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