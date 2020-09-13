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Nobre: “Gol olmayınca mağlup olduk" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: “İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk"

İHA

Nobre: “Gol olmayınca mağlup olduk" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: “İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, istatiksel olarak iyi olduklarını ama gol bulamayınca mağlup olduklarını bildirdi.
Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor’a 20 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mert Nobre, karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlandıklarını, ilk yarıda girdikleri pozisyonları ise değerlendiremediklerini söyledi.
İki hatadan kolay gol yediklerini dile getiren Mert Nobre, "Bu ligde bu şekilde kolay hatalar olmamalı. Takımımız fiziksel olarak hazır değil. Pandemi dönemi, yeni gelen yabancılar gibi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki Konya maçının ardından bir ara var. Bu ara bizim takım için çok iyi olacak. Fiziksel eksikliğimizi gidereceğiz. Karşılaşmada ara ara etkili olduk ancak futbol gol oyunu. İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk. Önümüzdeki Konyaspor maçını düşünmeliyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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