Tuna: ”Kazanma arzumuz devam etti” Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: “Takımımın geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdü”

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımın geçen yıldan kalan kazanma arzusu ve disiplininin Gençlerbirliği karşısında da devam ettiğini söyledi.

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni 20 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bazı takımlardan teknik direktör ve futbolcuların da Covid19 tedavisi gördüğünü dile getiren Tamer Tuna, “Bu hastalıktan kaçış yok gibi görünse de dikkat ediyoruz. Ne kadar dikkat etsek de 'bizim takımımıza da gelmeyecek' diyemiyoruz" diye konuştu.

Sezona taraftarsız bir şekilde galibiyetle başladıklarını ifade eden Tuna, “Takımımın geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdü. Maça planladığımız gibi başladık. Gençlerbirliği zorlu bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koyduğumuz performans, maç konsantrasyonu, lige kazanarak başlamak arzusu üst seviyedeydi. Her şey bizim adımıza güzel oldu."ifadelerine yer verdi.



"Pas oyunu hedefi"

İkinci yarıda Podolski, Nuri Şahin ve Orgill'i oyuna alarak daha fazla pası düşündüklerinin altını çizen Tuna, “Pas oyununu doğru oynayıp farklı bir takıma gelebiliriz. Bu isimler bize de lige de çok katkı verecektir. O katkıyı bu maçta aldık. Geçen yıl 19 farklı oyuncuyla gol atan Türkiye'deki tek takımdık. Bu oyuncuların uzun lig maratonunda hepsinden tek tek katkı alacağımıza inanıyorum" dedi.

Tuna, trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Berkay’ın ailesine ve camiaya başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.