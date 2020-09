Akdeniz foklarının 'aşk dansı'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)DÜNYA üzerinde 750, Türkiye'de ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı bilinirken, bir dişi bir erkek Akdeniz fokunun aşk dansı Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin altında yaşandı. Bu anlar, profesyonel dalgıçlar tarafından sualtı kameralarıyla görüntülendi.

Antalya'da, Sualtı Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar ve Erkun Tanyar'ın birlikte yaptığı falezler dalışı sırasında, bir çift Akdeniz fokunun 'aşk dansı' kamera görüntülerine yansıdı. Turistik amaçlı dalış yaptıkları sırada falezlerin hemen altında bulunan kovuktan çıkan iki Akdeniz fokunun birbirleri çevresinde dönerek kur yaptıklarını gördüğünü söyleyen Alemdar, o anlara şahitlik etmenin mutluluğunu anlatacak cümle olmadığını belirtti.

'BU GÖRÜNTÜLERE HER ZAMAN RASTLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Yardımcı dalgıcı ile birlikte sualtı kemaralarının kayıt tuşuna bastığını anlatan Alemdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Akdeniz fokları bu havzada yaşayan nadir canlılardan. Koruma altındalar. Falezler bölgesinde bir sürü kovuk var. Bu dalışlar sırasında birçok kez karşılaştığımız oluyor. Akdeniz foklarının hassas canlılar olduğunu bildiğimiz için yanlarına yaklaşmıyoruz, onları rahatsız etmiyoruz. Dalışlarımızı uzun tutmuyoruz. Onları gördüğümüz an o bölgeyi terk ediyoruz. İki fokun birbirlerini ısırma şeklindeki mükemmel dansları vardı, bizim için keyif vericiydi. Bu görüntüyle her zaman rastlamak mümkün olmuyor" dedi.

'O ANLARA ŞAHİTLİK ETMEK HEYECANLANDIRDI'

Falezler bölgesinde dalış yaptıkları için birçok mağara ve kovukta Akdeniz foklarına denk geldiklerini anlatan dalgıç Erkun Tanyar, "Akdeniz fokları uluslararası doğal hayat koruma birliğinin 'kırmızı' listesinde, mutlak korunacak hayvanlar listesinde bulunuyor. Çok nadir memelilerden. Türkiye'de 100 Akdeniz foku yaşıyor. Geçen dalışımda ikisini çekme şansını yakaladım. İlk başta birbirlerini ısırıp kokluyorlardı. Meğerse çiftleşiyorlarmış. O anlara şahitlik etmek beni heyecanlandırdı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

