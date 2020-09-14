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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımsal yatırımcılara ücretsiz danışmanlık

İHA

Tarımsal yatırımcılara ücretsiz danışmanlık

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kurulan Antalya Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimi (TARYAT) tarımsal yatırımcılara ve alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelen girişimci ve çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, TARYAT'ın 19 ilçede faaliyete geçtiğini belirtti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımsal yatırımcılar için 'Hayal Et Projelendir, Birlikte Başaralım' sloganıyla Antalya Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimini hizmete sundu. Korona virüs pandemisiyle birlikte tarıma olan ilginin net şekilde arttığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, “Tarım dışı alanlardan tarıma girmek isteyenlerin olduğu gibi tarım içerisinde yer alan üreticilerimizin daha karlı olduğunu düşündükleri alternatif ürünlere ilgileri gözlemlenebilir bir şekilde artmıştır. Bu süreçte doğru yönlendirme büyük önem taşımaktadır. Tarım sektöründeki yatırım fırsatlarının daha geniş kitlelere tanıtılması, tarımsal yatırımcıların karar alma ve uygulama süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde kurulan Antalya Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimi ( TARYAT) 19 ilçemizde faaliyete geçmiştir. Ayrıca merkez TARYAT birimimiz yatırımcıların bizzat ve telefonla başvurusu ile ayrıca kurumumuz internet sitesi üzerinden ulaşılabilen online danışmanlık istek formu ile tarımsal yatırımcılara çoklu kanalları kullanarak bizlere rahatlıkla ulaşabilirler” dedi.
Tarımsal yatırımcılara danışmanlık hizmetini ücretsiz verdiklerini kaydeden Karaca, “Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarımsal yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi ücretsiz danışmanlık kapsamında sunmak için Alo Taryat hattımızı da faaliyete geçirdik. 0 242 345 28 20 ( 3 hat) dahili 7195 numaralı telefondan ulaşılabilen Alo Taryat hattından tarımsal yatırımcılarımız sorularına cevap bulabiliyor. Ayrıca online olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi internet sitesinden online danışma formu dolduran tarımsal yatırımcılara ücretsiz danışmanlık ve ihtiyaç duymaları halinde ücretsiz tarımsal eğitim verilmektedir. Amacımız tarıma ilginin arttığı bu dönemde girişimcilerin doğru adımlar atmasında onlara destek olarak ülkemiz tarımının hızlı gelişme sürecine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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