Karısı silahla tehdit edilen adamın adalet isteği Şüpheli yakalanırken çalılıklara attığı silah da bulundu Tanımadığı bir kişinin, eşini silahla tehdit ettiğini iddia eden Erdal D. şahsın ailesini de ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü Erdal D.: "Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım, adam psikopat"

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde tanımadığı bir kişinin, eşini silahla tehdit ettiğini ileri süren Erdal D., şahsın ailesini de ölümle tehdit ettiğini belirterek tutuklanmasını istedi. Şüphelinin 3 gün önce ise bir evin terasında silahlı intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pınarbaşı Mahallesi 735 Sokak üzerindeki bir binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö. (45), bir süre önce tanıştığı N.D.’ye (38) kendisini avukat olarak tanıtarak, icralık olan dairelerini kurtarabileceğini söyledi. M.Ö. bu bahaneyle kadınla görüşmeye devam etti. M.Ö. önceki gün yine evine geldiği N.D.’den ret cevabı alınca rahatsızlık vermeye başladı. Kapıyı tekmeleyen M.Ö. hakkında, N.D.’nin şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi. Büyük korku yaşayan N.D., annesinin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evinde kalmaya başladı. Buraya da silahla geldiği öne sürülen M.Ö.’nün rahatsızlık vermesinin devam etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Polis M.Ö.'yü sokak üzerinde yakalarken, çalılık içine attığı tabancayı da buldu. Taraflar ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.



"Sürekli tehdit ediyor"

Kayınvalidesinin evine gelen Erdal D. (45) yaşananlara büyük tepki gösterdi. Yaşadıklarını panik içinde anlatan Erdal D., “Bu kişi eşime sürekli benimle birlikte olacaksın diye tehditler savuruyor. 1 ay önce şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırdık. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra dün sabah saat 11.30 sıralarında yine silahla evimize geldi. Karakola giderek şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Gece yine evimizi silahla bastı. Ancak silah bulunamadı. Dün saat 10.30’da ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı ve bize telefon açarak ağza alınmayacak, hakaretler küfürler etti. Bizi yine tehdit etti. Şimdi de kayınvalidemin evini bastı. Bu şahıs yine serbest” dedi.



“Öldürmemiz mi gerekli”

“Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım” diyen Erdal D, “Adam psikopat. Benim nikahlı karımı görmüş ve ‘bu kadını istiyorum’ diyerek aramıza girdi. Karımın benden ayrılmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Adam şizofren mi, manyak mı, psikopat mı bilmiyorum. Dördüncü kez uzaklaştırma aldırdık. 6 saat sonra yine geri geldi. Bu şahsı içeri atacak kanun yok mu" diyerek olaya tepki gösterdi.



“Adalet, hak istiyorum"

M.Ö.’nün, eşine kendisini avukat olarak tanıttığını ileri süren Erdal D., “Ekonomik sıkıntılardan dolayı icraya giden bir evimiz var. Adam da kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş ve ‘ben bu evi icradan kurtarırım’ demiş. 45 tane silahla gezen birisi. Bu kez silahı saklayamadı. Her defasında bir yere atıyordu. Ben esnafım. Devletime güveniyorum. Adalet, hak istiyorum” ifadelerine yer verdi.



İntihar girişiminde bulundu

Öte yandan M.Ö., 3 gün önce Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’ndeki bir evin terasında tabancayla intihar girişiminde bulundu. Şahsın tabancayı zaman zaman başına dayaması ve yere doğrultması hareketli anların yaşanmasına neden olmuştu. Bir süre sonra tabancayı otoparka fırlatan M.Ö., polis ekiplerince terastan alınıp polis merkezine götürülmüştü.

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