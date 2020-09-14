57. Antalya Altın Portakal Film Festivali iki afişle çıkıyor Antalya Altın Portakal Film Festivali afişinde sağlık çalışanları yer aldı

310 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde mücadele eden sağlık çalışanları yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, bu yıl Fatma Girik’i afişine taşıyor. Bunun yanı sıra hazırlanan özel bir afişte de, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2020 yılının gerçek kahramanları olarak bilinen sağlık çalışanları yer alıyor. Altın Portakal Heykelini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illustrasyon afiş çalışması ile tüm sağlık emekçilerine moral verilmesi amaçlanıyor.

Fatma Girik, 1965’te düzenlenen ikinci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Keşanlı Ali Destanı” filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı, 1967 yılında “Sürtüğün Kızı” adlı filmiyle bir kez daha aynı ödüle layık görüldü.

Beyazperdede 180’in üzerinde yapımda rol alan Fatma Girik; Atıf Yılmaz ve Memduh Ün başta olmak üzere Metin Erksan, Şerif Gören, Osman Seden, Halit Refiğ ve Ertem Eğilmez gibi usta yönetmenlerle çalışarak Zilha, Şöför Nebahat, Irazca, Kanlı Nigar, Ezo Gelin ve Kadın Hamlet başta olmak üzere, birbirinden farklı performanslara imza attı. Sinema yıldızı Fatma Girik, bu kez 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali afişiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 3 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.

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