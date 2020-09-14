Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı

DHA

Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin en köklü sinema festivali olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali iki farklı afişle izleyicilerle buluşacak. Bir afişte, Türk sinemasına damga vuran Fatma Girik'in yüzü yer alırken, diğer afişte ise koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanı yer aldı.
Bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afiş detayları belli oldu. Büyükşehir belediyesi tarafından 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afişle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afişlerin birinde Türk sinemasına damga vuran sanatçı Fatma Girik'e yer verildi. Ünlü sanatçı, afişte, mavi gözleri ve bakışlarıyla tasvir edildi. 1965'te düzenlenen 2'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Girik, 1967 yılında 'Sürtüğün Kızı' adlı filmiyle bir kez daha aynı ödüle layık görülmüştü. Sinema hayatında 180'in üzerinde yapımda rol alan Fatma Girik, beyaz perdede en son 2005 yılında Tunç Başaran imzalı 'Sinema Bir Mucizedir' dizisinde rol almıştı.
Antalya Altın Portakal Film Festivali tarihinde bir ilke imza atılarak oluşturulan ikinci afişte, Altın Portakal ödülünü elinde tutan, koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanı yer aldı. Koronavirüsle mücadelede ön safhada savaşan sağlık çalışanlarını unutmayan festival yönetimi, tüm sağlık emekçilerine bu zor dönemde moral vermek amacıyla ilk kez çift afiş tasarlattı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Festivalin sosyal medya hesaplarından yapılan afiş duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
"57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Festival, bu yıl sinemamızda ayrı bir yeri olan, unutulmaz ve benzersiz Fatma Girik'i afişine taşıyor. Aynı zamanda özel bir afiş ile, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarını onurlandırıyor."
GÖSTERİMLER AÇIK HAVADA
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın katkılarıyla bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali´nde tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-09-14 10:59:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden organik tarım eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehirden organik tarım eğitimi
Türkan Şoray Kültür Merkezi sanatçılara ücretsiz tahsis edilecek Muratpaşa'dan sanatçılara destek
YEREL HABERLER Türkan Şoray Kültür Merkezi sanatçılara ücretsiz ...
Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve ...
Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti
YEREL HABERLER Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını ...
Gözlerinin önünde yaşanan kaza sonrası yaralıya ilk müdahaleyi yaptı Antalyalı doktor kahvaltı yaptığı anda yaşanan kazada yaralanan yayaya anında müdahale etti Antalya’da yaya geçidinde kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gözlerinin önünde yaşanan kaza sonrası yaralıya ilk ...
Vali Yazıcı'dan 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı mesajı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı mesajı
Tacizle suçlayan kadının evinin kapısına gelince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tacizle suçlayan kadının evinin kapısına gelince ...
Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti
YEREL HABERLER Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını ...
Antalyaspor, galibiyeti Başkan Böçek ve Taşgın'a armağan etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, galibiyeti Başkan Böçek ve Taşgın'a ...
Antalya Orman Çiftliği ekime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği ekime hazırlanıyor
İndi bindi ücreti ticari taksiden daha pahalı Şelalenin develeriyle 100 metrelik tur 20 TL Dünyaca ünlü şelalenin girişindeki bir alana konulan develer, tatilcilerin ilgi odağı oluyor
YEREL HABERLER İndi bindi ücreti ticari taksiden daha ...
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali iki afişle çıkıyor Antalya Altın Portakal Film Festivali afişinde sağlık çalışanları yer aldı
YEREL HABERLER 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali iki afişle ...
Karısı silahla tehdit edilen adamın adalet isteği Şüpheli yakalanırken çalılıklara attığı silah da bulundu Tanımadığı bir kişinin, eşini silahla tehdit ettiğini iddia eden Erdal D. şahsın ailesini de ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü Erdal D.: "Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım, adam psikopat"
YEREL HABERLER Karısı silahla tehdit edilen adamın adalet ...
OSB’ye son teknolojiye sahip itfaiye aracı Duvarların arkasını görebiliyor uzaktan kumanda ediliyor Antalya OSB için özel olarak üretildi.
YEREL HABERLER OSB’ye son teknolojiye sahip itfaiye aracı Duvarların ...
15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak çıkarıldı
YEREL HABERLER 15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak ...
'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı
YEREL HABERLER 'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı
Tarımsal yatırımcılara ücretsiz danışmanlık
YEREL HABERLER Tarımsal yatırımcılara ücretsiz danışmanlık
Akdeniz foklarının 'aşk dansı'
YEREL HABERLER Akdeniz foklarının 'aşk dansı'
Trakya'da 4 yılan ve bir kaplumbağa türü yok oldu
YEREL HABERLER Trakya'da 4 yılan ve bir kaplumbağa türü yok oldu
Tuvalet ihtiyacını gidermeye giderken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı Yaralı genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Tuvalet ihtiyacını gidermeye giderken 15 metrelik ...
Kümes hayvanlarının telef olduğu çiftlikte yürek sızlatan görüntüler Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu Kavga eden köpekleri ayırmak için bölgeye gelen iki genç gördükleri manzara karşısında çok oldu Ölmek üzere olan tavuklara su verip hayata döndürdüler
YEREL HABERLER Kümes hayvanlarının telef olduğu çiftlikte yürek ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ...
Tuna: ”Kazanma arzumuz devam etti” Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: “Takımımın geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdü”
YEREL HABERLER Tuna: ”Kazanma arzumuz devam etti” Fraport TAV ...
Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü
YEREL HABERLER Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X