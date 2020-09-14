Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin en köklü sinema festivali olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali iki farklı afişle izleyicilerle buluşacak. Bir afişte, Türk sinemasına damga vuran Fatma Girik'in yüzü yer alırken, diğer afişte ise koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanı yer aldı.

Bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afiş detayları belli oldu. Büyükşehir belediyesi tarafından 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afişle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afişlerin birinde Türk sinemasına damga vuran sanatçı Fatma Girik'e yer verildi. Ünlü sanatçı, afişte, mavi gözleri ve bakışlarıyla tasvir edildi. 1965'te düzenlenen 2'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Girik, 1967 yılında 'Sürtüğün Kızı' adlı filmiyle bir kez daha aynı ödüle layık görülmüştü. Sinema hayatında 180'in üzerinde yapımda rol alan Fatma Girik, beyaz perdede en son 2005 yılında Tunç Başaran imzalı 'Sinema Bir Mucizedir' dizisinde rol almıştı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali tarihinde bir ilke imza atılarak oluşturulan ikinci afişte, Altın Portakal ödülünü elinde tutan, koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanı yer aldı. Koronavirüsle mücadelede ön safhada savaşan sağlık çalışanlarını unutmayan festival yönetimi, tüm sağlık emekçilerine bu zor dönemde moral vermek amacıyla ilk kez çift afiş tasarlattı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Festivalin sosyal medya hesaplarından yapılan afiş duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Festival, bu yıl sinemamızda ayrı bir yeri olan, unutulmaz ve benzersiz Fatma Girik'i afişine taşıyor. Aynı zamanda özel bir afiş ile, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarını onurlandırıyor."

GÖSTERİMLER AÇIK HAVADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın katkılarıyla bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali´nde tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-14 10:59:29



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