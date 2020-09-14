Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti

Corendon Airlines, yaz 2021 sezonunun etnik uçuş programını açıkladı. Pandemi sürecinde de uçuş ağını büyütmeye devam eden Corendon Airlines, yaz 2021 sezonunda Avrupa’nın yanı sıra Anadolu’daki uçuş noktası sayısını da arttıracak.

Pandemi sebebiyle 2020 sezonunda turistik uçuşlara olan talebin azalmış olmasına rağmen, yurt dışında yaşayan vatandaşların memlekete seyahat etmekten vazgeçmediğini belirten Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, bu sebeple 2021 sezonunda bu hatlardaki uçuş sayısını ve alternatiflerini genişlettiklerini belirtti. Mine Aslan, “2021’de Avrupa’da uçak konumlandırdığımız meydan sayısını 6’ya çıkarıyoruz. Bu merkezlerden Anadolu’ya yoğun bir şekilde uçarken Anadolu’daki merkezlerimiz Antalya, Bodrum, İzmir ve Kayseri’deki uçaklarımız ile de bu uçuşları destekleyeceğiz. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın yüksek ilgi gösterdiği Zonguldak meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf’tan yoğun bir program hazırladık. Yine 2020’de başladığımız Belçika ve Hollanda çıkışlı etnik uçuş ağımızı da güçlendirerek bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın talebine de cevap vermeyi amaçlıyoruz. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’dan Anadolu’nun 16 şehrine düzenleyeceğimiz seferlerle 2021 sezonunda etnik pazara sunduğumuz koltuk sayısını 1 milyona çıkarıyoruz” dedi.

Corendon Airlines sezon başından beri uyguladığı “Biletiniz Güvende” kampanyasının süresini uzatarak, müşterilerine esnek rezervasyon imkanı sağlamaya devam ediyor. Corendon Airlines’dan 31 Ekim 2020’ye kadar bilet alan yolcular, uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme imkanına sahip oluyor.

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