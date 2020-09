Tacizle suçlayan kadının evinin kapısına gelince gözaltına alındı

Süleyman EKİNAdem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, evine icra gelen N.D. (38) adlı kadını, avukat olduğunu söyleyerek kandırdıktan sonra taciz etmeye başlayan M.Ö., evli ve 1 çocuk annesinin kapısına gelip, rahatsız edince gözaltına alındı.

Olay, Konyaaltı İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi N.D. adlı kadının evine icra geldi. İcradan kurtulmaya çalışan N.D.'ye yaklaşık 6 ay önce tanıştığı M.Ö. avukat olduğunu söyledi. M.Ö., icra sorununu çözebileceğini bildirerek, kadınla irtibat kurdu ancak zamanla taciz etmeye başladı. N.D., bu süreçte sonuncusu 2 ay önce olmak üzere 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ BİTİNCE EVİNE GELDİ

Ancak M.Ö. vazgeçmedi. Son uzaklaştırma süresinin bittiği cumartesi günü, N.D.'nin evine gelip, kendisine açılmayan kapıyı tekmeledi. Polisi arayan N.D., M.Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen M.Ö. hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı.

TABANCA ÇALILIKTA BULUNDU

Korkuya kapılan N.D. ise yanına oğlunu da alıp annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak M.Ö. dün akşam, N.D.'nin annesinin evine geldi. Üzerinde tabanca olan M.Ö., özür dilemeye başladı. Bu sırada N.D.'nin oğlu önce polisi ardından da babası E.D.'yi aradı.

Gelen polis ekipleri, M.Ö.'yü gözaltına aldı. Murat Ö.'nün tabancası ise çalılıklar arasında bulundu.

'KARIMIN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ'

Eşinin yaşadığı olay üzerine hemen işten kayınvalidesinin evine gelen E.D., "Bu kişi, birlikte olmaları gerektiğini söyleyerek, eşimi tehdit ediyor. İki ay önce şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra, önceki gün silahla evimize geldi. Karakola giderek, şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Serbest kaldıktan sonra bizi telefonla tehdit etti. Şimdi de kayınvalidemin evini bastı. Bu adamı tutuklasınlar. Adam psikopat. Karımın benden boşanmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

M.Ö.'nün kendisini eşine avukat olarak tanıttığını kaydeden E.D. şöyle konuştu:

"Adam kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş, 'Bu evi icradan kurtarırım' demiş. 5-6 aydır eşimi taciz ediyor. Hatta kafasına silah dayamış. Devletime güveniyorum, adalet istiyorum."

DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Öte yandan, M.Ö.'nün geçen günlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkarak silahla intihara teşebbüs ettiği, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildiği öğrenildi. Bu arada M.Ö.'nün de avukat olmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAdem AKALAN

2020-09-14 11:41:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.