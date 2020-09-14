Tacizle suçlayan kadının evinin kapısına gelince gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tacizle suçlayan kadının evinin kapısına gelince gözaltına alındı

DHA

Tacizle suçlayan kadının evinin kapısına gelince gözaltına alındı


Süleyman EKİNAdem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, evine icra gelen N.D. (38) adlı kadını, avukat olduğunu söyleyerek kandırdıktan sonra taciz etmeye başlayan M.Ö., evli ve 1 çocuk annesinin kapısına gelip, rahatsız edince gözaltına alındı. 
Olay, Konyaaltı İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi N.D. adlı kadının evine icra geldi. İcradan kurtulmaya çalışan N.D.'ye yaklaşık 6 ay önce tanıştığı M.Ö. avukat olduğunu söyledi. M.Ö., icra sorununu çözebileceğini bildirerek, kadınla irtibat kurdu ancak zamanla taciz etmeye başladı. N.D., bu süreçte sonuncusu 2 ay önce olmak üzere 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. 
UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ BİTİNCE EVİNE GELDİ
Ancak M.Ö. vazgeçmedi. Son uzaklaştırma süresinin bittiği cumartesi günü, N.D.'nin evine gelip, kendisine açılmayan kapıyı tekmeledi. Polisi arayan N.D., M.Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen M.Ö. hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı.
TABANCA ÇALILIKTA BULUNDU
Korkuya kapılan N.D. ise yanına oğlunu da alıp annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak M.Ö. dün akşam, N.D.'nin annesinin evine geldi. Üzerinde tabanca olan M.Ö., özür dilemeye başladı. Bu sırada N.D.'nin oğlu önce polisi ardından da babası E.D.'yi aradı.
Gelen polis ekipleri, M.Ö.'yü gözaltına aldı. Murat Ö.'nün tabancası ise çalılıklar arasında bulundu. 
'KARIMIN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ'
Eşinin yaşadığı olay üzerine hemen işten kayınvalidesinin evine gelen E.D., "Bu kişi, birlikte olmaları gerektiğini söyleyerek, eşimi tehdit ediyor. İki ay önce şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra, önceki gün silahla evimize geldi. Karakola giderek, şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Serbest kaldıktan sonra bizi telefonla tehdit etti. Şimdi de kayınvalidemin evini bastı. Bu adamı tutuklasınlar. Adam psikopat. Karımın benden boşanmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor" dedi. 
M.Ö.'nün kendisini eşine avukat olarak tanıttığını kaydeden E.D. şöyle konuştu:
"Adam kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş, 'Bu evi icradan kurtarırım' demiş. 5-6 aydır eşimi taciz ediyor. Hatta kafasına silah dayamış.  Devletime güveniyorum, adalet istiyorum."
DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ
Öte yandan, M.Ö.'nün geçen günlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkarak silahla intihara teşebbüs ettiği, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildiği öğrenildi. Bu arada M.Ö.'nün de avukat olmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAdem AKALAN
2020-09-14 11:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti
YEREL HABERLER Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını ...
Antalyaspor, galibiyeti Başkan Böçek ve Taşgın'a armağan etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, galibiyeti Başkan Böçek ve Taşgın'a ...
Antalya Orman Çiftliği ekime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği ekime hazırlanıyor
Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı
YEREL HABERLER Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları ...
İndi bindi ücreti ticari taksiden daha pahalı Şelalenin develeriyle 100 metrelik tur 20 TL Dünyaca ünlü şelalenin girişindeki bir alana konulan develer, tatilcilerin ilgi odağı oluyor
YEREL HABERLER İndi bindi ücreti ticari taksiden daha ...
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali iki afişle çıkıyor Antalya Altın Portakal Film Festivali afişinde sağlık çalışanları yer aldı
YEREL HABERLER 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali iki afişle ...
Karısı silahla tehdit edilen adamın adalet isteği Şüpheli yakalanırken çalılıklara attığı silah da bulundu Tanımadığı bir kişinin, eşini silahla tehdit ettiğini iddia eden Erdal D. şahsın ailesini de ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü Erdal D.: "Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım, adam psikopat"
YEREL HABERLER Karısı silahla tehdit edilen adamın adalet ...
OSB’ye son teknolojiye sahip itfaiye aracı Duvarların arkasını görebiliyor uzaktan kumanda ediliyor Antalya OSB için özel olarak üretildi.
YEREL HABERLER OSB’ye son teknolojiye sahip itfaiye aracı Duvarların ...
15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak çıkarıldı
YEREL HABERLER 15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak ...
'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı
YEREL HABERLER 'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı
Tarımsal yatırımcılara ücretsiz danışmanlık
YEREL HABERLER Tarımsal yatırımcılara ücretsiz danışmanlık
Akdeniz foklarının 'aşk dansı'
YEREL HABERLER Akdeniz foklarının 'aşk dansı'
Trakya'da 4 yılan ve bir kaplumbağa türü yok oldu
YEREL HABERLER Trakya'da 4 yılan ve bir kaplumbağa türü yok oldu
Tuvalet ihtiyacını gidermeye giderken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı Yaralı genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Tuvalet ihtiyacını gidermeye giderken 15 metrelik ...
Kümes hayvanlarının telef olduğu çiftlikte yürek sızlatan görüntüler Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu Kavga eden köpekleri ayırmak için bölgeye gelen iki genç gördükleri manzara karşısında çok oldu Ölmek üzere olan tavuklara su verip hayata döndürdüler
YEREL HABERLER Kümes hayvanlarının telef olduğu çiftlikte yürek ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ...
Tuna: ”Kazanma arzumuz devam etti” Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: “Takımımın geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdü”
YEREL HABERLER Tuna: ”Kazanma arzumuz devam etti” Fraport TAV ...
Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü
YEREL HABERLER Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar ...
Nobre: “Gol olmayınca mağlup olduk" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: “İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk"
YEREL HABERLER Nobre: “Gol olmayınca mağlup olduk" Gençlerbirliği ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-0
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği (EK ...
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X