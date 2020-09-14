Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti



ANTALYA, (DHA) AVRUPA'dan Anadolu şehirlerine yaptığı direkt uçuşları artırarak yurt dışında yaşayan vatandaşlara daha fazla alternatif sunan Corendon Airlines, yaz 2021 sezonunun etnik uçuş programını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alarak turizm ve havacılık sektörlerini önemli derecede etkileyen pandemi sürecine rağmen uçuş ağını büyütmeye devam eden Corendon Airlines, yaz 2021 sezonunda Avrupa'nın yanı sıra Anadolu'daki uçuş noktası sayısını da artıracak. Pandemi nedeniyle 2020 sezonunda turistik uçuşlara talebin azalmış olmasına rağmen yurt dışında yaşayan vatandaşların memlekete seyahat etmekten vazgeçmediğini belirten Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, bu sebeple 2021 sezonunda bu hatlardaki uçuş sayısını ve alternatiflerini genişlettiklerini belirtti. Mine Aslan, "2021'de Avrupa'da uçak konumlandırdığımız meydan sayısını 6'ya çıkarıyoruz. Bu merkezlerden Anadolu'ya yoğun bir şekilde uçarken Anadolu'daki merkezlerimiz Antalya, Bodrum, İzmir ve Kayseri'deki uçaklarımız ile de bu uçuşları destekleyeceğiz" diye konuştu.

Aslan, şöyle devam etti:

"Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın yüksek ilgi gösterdiği Zonguldak meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf'tan yoğun bir program hazırladık. Yine 2020'de başladığımız Belçika ve Hollanda çıkışlı etnik uçuş ağımızı da güçlendirerek bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın talebine de cevap vermeyi amaçlıyoruz. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika'dan Anadolu'nun 16 şehrine düzenleyeceğimiz seferlerle 2021 sezonunda etnik pazara sunduğumuz koltuk sayısını 1 milyona çıkarıyoruz."

DHA-İş Dünyası Türkiye-Antalya ANTALYA

2020-09-14 12:02:24



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