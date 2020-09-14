Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs tedavisinin ardından 14 günlük karantina süresini evinde tamamlayıp, görevinin başına döndü.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos günü, Alanya Başkent Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yücel, hastaneye yatırılarak, tedaviye alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, 28 Ağustos günü hastaneden taburcu oldu.

14 günlük karantina süresini evinde tamamlayan Başkan Yücel, bugün görevine başladı.

Başkan Yücel'in, 4 Eylül'de yapılan son testinin negatif çıktığı bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-09-14 12:08:20



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