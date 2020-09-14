Türkan Şoray Kültür Merkezi sanatçılara ücretsiz tahsis edilecek Muratpaşa'dan sanatçılara destek

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, yeni sezon covid19 önlemleri altında başlıyor. Kapasitesi yarı yarıya düşürülen ve gelecek yıl mayıs ayı sonuna dek sanatçılara ücretsiz tahsis edilecek Türkan Şoray Kültür Merkezi, Paşhan Yılmazel’in yönettiği “Aşk bu mu?” ile sezonu açacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin, 2018’de hizmete açtığı ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi, Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray’ın adını taşıyan kültür merkezinde yeni sezon başlıyor. Mart ayında Türkiye’de ilk korona virüs vakasının doğrulanmasının ardından ilgili genelgeler ve uyarılar çerçevesinde kapatılan Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 2020 2021 sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Covid19 pandemisi dolayısıyla 677 seyirci kapasitesi yarı yarıya azaltılan, oturma düzeni seyirciler arasında bir koltuk boş kalacak şekilde yeniden düzenlenen kültür merkezinde yeni sezon 25 Eylül Cuma açılıyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin perdeleri, Onur Sermik’in yazdığı Paşhan Yılmazel’in hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de Yasemin Öztürk’le birlikte oynadığı “Aşk bu mu?” ile açılacak. Biletleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesinden satışa çıkan oyun saat 21.00’de başlayacak.

Sahne Sanat Tiyatrosu, Nazım Hikmet’in “Taranta Baba’ya Mektuplar” oyunu ise 26 Eylül Cumartesi, saat 20.30’da Türkan Şoray sahnesinde olacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Eylül’ü Afife Jale’nin hayatından bir bölümün anlatıldığı ‘Afife Jale’ isimli oyunla kapatacak. Cem Kenar’ın hem yazar hem de yönetmen olarak yer aldığı oyunda Afife Jale’yi Aslı İtku canlandırıyor. Oyun 30 Eylül Çarşamba saat 20.00’de sahnelenecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi dolasıyla sanatçıların her anlamda zor günler yaşadığını söyledi. Uysal, bu zor süreçte sanatçılarının yanında olmak için, belediye meclisinin oybirliğiyle aldığı kararla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde salon ve sergi alanlarının gelecek yıl 31 Mayıs’a kadar ücretsiz tahsisi edileceğini belirtti. Uysal, “Bilet satışı yapılan tiyatro, konser gibi etkinliklerle diğer sahne performansları için Türkan Şoray Kültür Merkezi’yle birlikte belediyemiz kültür salonu da ücretsiz olarak tahsis edeceğiz” dedi.

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