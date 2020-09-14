Korana virüsü yenen Başkan Yücel mesaiye başladı

Korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra evinde izole olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, karantina sürecini tamamlayarak bugün mesaiye başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos’ta şüphe üzerine Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Yücel, hastanede tedaviye alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, geçen 28 Ağustos’ta taburcu edildi. Evinde izole şekilde yaşamını sürdüren Yücel’e yapılan son test negatif çıktı. Evde karantina sürecini tamamlayan Yücel, bugün mesaiye başladı.



“Ailemle birlikte görevimin başındayım”

Yücel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 1 aylık zorlu bir sürecin ardından yeniden yuvamda, ailemle birlikte görevimin başındayım. Bu süreçte dualarını esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime de teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız. Birlikte daha güçlü, daha güzel hizmetlere” dedi.

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