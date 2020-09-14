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Antalya Belediyesi: Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir

DHA

Antalya Belediyesi: Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir


ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün çekilen tomografisinde, akciğerlerinde iyileşme olduğu açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir."DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2020-09-14 13:38:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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