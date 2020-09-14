Antalya'da havadan trafik denetimi

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Korkuteli, Elmalı, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini kapsayan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamalar, 'Bu yolda hep birlikteyiz’ projesi kapsamında Korkuteli ilçesinden başlayarak, Elmalı, Finike, Demre ve Kaş'a doğru devam ettirildi.

Trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetlendiği uygulamada, radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı.

Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler ise kara yolunda bulunan ekiplere bildirildi. Kurallara uymayan sürücülere idari işlem yapılırken, aynı zamanda Covid19 tedbirleri konusunda da uyarılar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.