Oruç Reis'te spor zamanı (2)



'ORUÇ REİS MİLLİ GURURUMUZ'

Antalya Limanı açıklarında demirli Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yanından geçen yat ve tur teknelerinde bulunanlar, gemiyi ve görebildikleri personeli el sallayarak selamlıyor. Antalyalı balıkçı Murat Zaifoğlu (58), Oruç Reis'in bölgedeki çalışmalarından dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi. Zaifoğlu, "Milli gururumuz, Turkiye'nin Akdeniz'deki milli gururu Oruç Reis'in yanından geçerken, yanında olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah çok büyük çalışmalara devam edecek. En büyük Türkiye, Yaşasın Türkiye" dedi. Oruç Reis'in limanda demirli olduğunu gören Muzaffer Kaynak (63) ise "Oruç Reis'i görmekten onur ve gurur duyuyorum. Büyük Kaptanı Deryamız Oruç Reis gibi bizi onurlandırıyor. Şerefli bir görev yapıyor. Limanda yanımdan geçerken bir huşu duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Çalışan arkadaşlara Allah kolaylıklar versin" diye konuştu.

Antalya Limanı açıklarında demirli Oruç Reis'in ikmal için önümüzdeki günlerde limana yanaşması, ikmal ve personel değişimi sonrası tekrar Doğu Akdeniz'de sismik araştırma çalışmalarına dönmesi bekleniyor.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

2020-09-14 16:15:33



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