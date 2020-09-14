Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret (2)

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PARTİLİLERLE İKİ SAAT TOPLANTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İl Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçaroğlu, kısa süre kaldığı il başkanlığından geçtiği Büyükşehir Belediyesi'nde, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, CHP İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Antalya milletvekilleri ve CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla yaklaşık 2 saat süren toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Antalya'dan ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-14 17:21:07



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