Kılıçdaroğlu Antalya Büyükşehir Belediyesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Belediyemiz bütün ekibiyle beraber başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile toplantı yaparak, belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesinden ayrılırken kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Belediyemiz bütün ekibiyle beraber başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerini dinledik. Hepsine huzurunuzda teşekkür ederiz” dedi.

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