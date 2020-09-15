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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Film Forum projeleri açıklandı

İHA

Antalya Film Forum projeleri açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlıiğının katkılarıyla gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu projeleri açıklandı.
Bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan ve filmleri için fon oluşturan Antalya Film Forum, 57 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde yedinci kez düzenlenecek. Tüm etkinliklerin çevrimiçi gerçekleşeceği Forum’un; çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alacak olan ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla oluşturduğu Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için adaylar belli oldu. Yönetmen Tevfik Başer, dramaturg ve akademisyen Yeşim Gökçe ve sinema yazarı Burak Göral’dan oluşan seçici kurul 15 başvuru arasından üç projeyi seçti. Senarist ve yönetmenliğini Emine Yıldırım’ın yaptığı ve yapımcılığını Dilde Mahalli ile paylaştığı “Gündüz Apollon Gece Athena”, senaryosu ve yönetmenliği İsmail Akgün’e, yapımcılığı Okan Üzey’e ait “Karanlıktan Önce” ile senarist ve yönetmenliğini Aytaç Uzun’un, yapımcılığını Nermin Aytekin’in yaptığı “Yaz Düşleri”, 150 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Seçilecek filme ayrıca Fono Film tarafından Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Kurmaca Pitching Platformu’nda 8 proje yarışacak
Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na bu yıl 64 başvuru yapıldı. Yarışacak sekiz film, Eye Film International’ın 20 yıl boyunca yöneticiliğini yapan, Hollandalı danışman Claudia Landsberger, festivallerden ödüllerle dönen “İşe Yarar Bir Şey”, “Kraliçe Lear” ve “Kronoloji” filmlerinin yapımcısı Dilde Mahalli, “Tatil Kitabı” ile başladığı yapımcılık kariyerine pek çok ödüllü film sığdıran, en son “Kız Kardeşler” filminin yapımcılığını üstlenen Nadir Öperli ve kısa filmi “Raju” ile Oscar’a aday olan Alman senarist ve yapımcı Stefan Gieren’den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.
Soner Sert yönetmenliğinde, Seçkin Akyıldız yapımcılığındaki “Bağlar”, yönetmen ve yapımcılığını Vuslat Saraçoğlu’nun yaptığı “Bildiğin Gibi Değil”, yönetmen Erman Bostan’ın Nilüfer Küyel yapımcılığındaki filmi “Cadı”, yönetmenliğini Zeynep Güzel’in, yapımcılığını Beste Yamalıoğlu, Armağan Lale ve Cansu Menlikli’nin paylaştığı “Güneş”, Murat Uğurlu’nun yönetmenliğini, Asena Bulduk’un yapımcılığını yaptığı ”Hak Edilmiş Bir Öpücük”, Hüseyin Karabey’in yönetmen ve yapımcılığındaki ”Kül”, Lusin Dink’in yönetmenliğini, Özcan Alper ve İbrahim Karatay’ın yapımcılığını yaptığı “Meçhul” ile Tayfur Aydın yönetmenliğinde, Diloy Gülün yapımcılığındaki “Yedi” bu yıl platformda yarışacak projeler.
Seçilen projeler arasından ana jüri değerlendirmesi sonrası iki projeye her biri 30 bin TL değerinde para ödülü, bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Bu yılın yenisi: Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu
Yöneticiliğini Olena Yershova Yıldız’ın yaptığı Antalya Film Forum, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle bu yıl programına yeni bir platform ekledi. Amacı yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek olan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’na ilk yılında 35 başvuru yapıldı. Avrupa Film Akademisi üyesi, Tamtam Film’in kurucularından, Alman yapımcı Dirk Decker, başarılı film ve tv projelerine imza atan, Çek yapımcı Janka Neustupova ve BluTV Dramalar ekibinde yer alan Zeynep Can’dan oluşan seçici kurul tarafından altı proje seçildi.
Seçilen projeler; , senaryosu, yönetmenliği ve yapımcılığı Doğacan Aktaş’a ait “Anahtarlar ve Era’nın Hikâyesi”, yönetmenliğini Levent Çetin’in, senaristliğini Serdar Kökçeoğlu’nun yaptığı, yapımcılığını birlikte üstlendikleri “Berlinist”, yapımcılığını Deniz Bayraktaroğlu’nun yaptığı, senaristliğini Ahmet İlker Coşkun’la birlikte üstlendikleri “Bir Suçluyu Doğurmak”, senaryosu ve yönetmenliği Ali Kemal Güven’e, yapımcılığı Seda Özkaraca’ya ait “İstanbul’un Erkekleri”, senaryosunu Jamie Grefe’nin yazdığı, yönetmenliğini Can Evrenol’un, yapımcılığını Bora Yüksel’in yaptığı “Kısık Ateşte Pişmiş Kalp”, senaristliğini ve yönetmenliğini Mustafa Haktanır’ın yaptığı, Yonca Ertürk yapımcılığındaki “Matruşka”.
Seçilen altı projeden birine dizinin pilot bölümünün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Ödülü, bir projeye de Color Up Renk Düzenleme Ödülü verilecek.
Antalya Film Forum platformlarının ana jürileri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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