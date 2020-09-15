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Evden çalışma ve uzaktan eğitimde yanlış telefon ve tablet kullanımına dikkat Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük: "Yoğun TV, telefon ve tablet kullanımı duruş ve vücut mekaniğini olumsuz etkileyerek sabit pozisyonda omurgamıza ve kaslara binen yükü çok arttırmaktadır" "Hızlı kilo alımı, yanlış telefon ve tablet kullanımı cep boyun hastalığına sebep oluyor"

İHA

Evden çalışma ve uzaktan eğitimde yanlış telefon ve tablet kullanımına dikkat Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük: "Yoğun TV, telefon ve tablet kullanımı duruş ve vücut mekaniğini olumsuz etkileyerek sabit pozisyonda omurgamıza ve kaslara binen yükü çok arttırmaktadır" "Hızlı kilo alımı, yanlış telefon ve tablet kullanımı cep boyun hastalığına sebep oluyor"

Hızlı kilo almanın, yanlış telefon ve tablet kullanımının bel sırt ve boyun kaslarındaki zayıflamaya bağlı gelişen cep boyun hastalığına sebep olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, Covid19 salgını nedeniyle eğitimini evden sürdüren öğrencilerin, çalışma hayatına evden devam eden kişilerin risk altında olduğunu vurguladı.
Hastalığın özellikle Covid19 sürecinde artış gösterdiğine dikkat çeken OFM Antalya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, "Ülkemizde Covid19 enfeksiyonu görülmeye başladıktan sonra özellikle Mart ve Temmuz ayları arasında ki karantina sürecinde, yaşamımız boyunca daha önce kalmadığımız kadar hareketsiz kaldığımız bir süreç geçirdik. Normalde yetişkinler için günde bin ile 8 bin adımın sağlıklı olduğunu hastalarımıza anlatırken, karantina sürecinde bazı günler 100 adımı bile zor tamamladık. Yaşanılan süreçte ortaya çıkan stresle, birçok kişinin uyku düzeni bozuldu. Bu durum omurga sağlığımızın bozulmasına neden oldu" diye konuştu.
Salgının ortaya çıkmasıyla evlere kapanan vatandaşların; telefon, tablet kullanımına ağırlık verdiğini dile getiren Özyörük, “Yoğun TV, telefon ve tablet kullanımı duruş ve vücut mekaniğini olumsuz etkileyerek sabit pozisyonda omurgamıza ve kaslara binen yükü çok arttırmaktadır. Bu süreçte meydana gelen duruş bozukluklarından dolayı, özellikle boyun omurgasına binen yük çok arttı ve Cep Boyun Hastalığı’nı tetikledi. Cep Boyun Hastalığı’nda yanlış duruş pozisyonundan dolayı baş ağırlığının 67 katı kadar ağırlık, boyun bölgesine baskı yapabiliyor ve bunun sonuncunda boyun kaslarında ağrı, ilerleyen zamanlarda kollarda karıncalanma, uyuşma ve baş ağrısı hatta boyun omuru disk hasarı oluşabiliyor” dedi.

Öğrenciler ve evde çalışanlar risk altında
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, okulların kapalı olması nedeniyle eğitimini evden sürdüren öğrencilerin, çalışma hayatına evden devam eden kişilerin risk altında olduğuna vurguladı. Özyörük, “Karantina sürecinde hızlı kilo aldık. Omurgamız için destek sağlayan bel, sırt ve boyun kasları da zayıfladı. Kilo artışı ile birlikte omurgamıza destek olan kaslarımızın zayıflamasından dolayı omurgamıza binen yük arttı. Okulların kapalı olması sebebiyle eğitimlerini evden sürdüren öğrenciler ve çalışma hayatına evden devam kişiler uzun süre ekran başında oturarak zaman geçirmeye başladı. Covid ile ilgili olarak yeni bir gelişmeyi, yeni bir haberi, hastalığın seyri ile ilgili bilgileri kaçırmamak için normalden çok daha fazla süreyi ekran başında ya da akıllı telefonların başında geçirdik” ifadelerini kullandı.
Özyörük, yaşanan süreçte ortaya çıkan stresin omurga sağlığını olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

Uykusuzluk ve kilo artışı omurga sağlığını bozuyor
Normalleşme sürecinde alınan kiloların; bel, boyun ve sırt ağrısı olarak karşımıza çıktığını aktaran Özyörük, güçlü ve sağlıklı bir yaşam için omurga sağlığına çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özyörük, “Güçlü ve sağlıklı bir omurga yaşamımız boyunca en büyük destekçimiz olacağı için omurga sağlığına çok dikkat etmeliyiz. Omurga vücudun çatısını oluşturur, hareketi sağlar, diğer organların özellikle akciğer ve kalbin daha iyi çalışmasına yardım eder. Sağlıklı bir omurganın ilk şartı iyi bir duruş pozisyonudur. Duruşumuzu düzelterek omurgamıza binen yükü azaltabiliriz. İyi bir duruş pozisyonu ile iskeletimizi oluşturan kemik ve eklemlerimiz, bunları çevreleyen kaslarımız daha rahat çalışır, ağrılarımız azalır, çabuk yorulmayız ve estetik bir görünüme kavuşuruz. Yaşanılan süreçte ortaya çıkan stresle, birçok kişinin uyku düzenin bozulması da omurga sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Omurga kemiklerimiz arasında yastık görevi gören, omurgamıza binen yükü absorbe ederek omurgamıza gelecek zararı en aza indiren “disklerin” beslenmesi ve kendini yenilmesi için iyi ve düzenli bir uyku şarttır” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir omurga için neler yapılmalı?
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, sağlıklı bir omurga için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler aktardı. Dengeli beslenme, spor, doğru ayakkabı tercihinin sağlıklı bir omurga için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Op. Dr. Şafak Özyörük, şu ifadeleri kullandı:
"İdeal kilomuza dikkat etmeliyiz. Dengeli beslenmeliyiz. İdeal kilomuza ulaşmak için gerekirse uzman bir ekipten yardım almalıyız. Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz, omurga sağlığı için düzenli olarak yürüyüş, bisiklet, yüzme ya da pilates gibi omurgaya dost sporları yapmanızı öneririm. Uzun süre oturarak çalışıyorsak mümkünse 45 dakika çalışma periyotlarımıza 10 dakika hareket eklemeliyiz. Otururken mümkün olduğu dik oturmalıyız, bel desteği iyi olan koltuklar seçmeliyiz ve bilgisayar kullanıyorsak ekranı tam göz seviyesinde, boynumuzu zorlamayacak bir şekilde ayarlamalıyız. Uzun süre ayakta çalışıyorsak öncelikle ayakkabı seçimine dikkat edip, molalarımızda oturarak dinlenmeliyiz, sabit bir noktada ayakta uzun süre durarak çalışıyorsak molalarda öncelikle kısa mesafe yürüyerek eklemlerimizin hareketini sağlamalıyız. Ağır kaldırmak zorundaysak mümkün olduğu kadar ağrılığı az ve eşit parçalara bölüp her iki elimizi kullanarak omurgamıza binen yükü en aza indirerek kaldırmalıyız. Vücut ağırlığımızın 1/5 den fazla ağırlık kaldırmamalıyız. İyi bir uyku hem bütün vücut organlarımız için gerekliyken özellikle omurga arası disklerin beslenmesi için de gereklidir, bu sebeple ortopedikergonomik yatak ve yastık kullanarak iyi ve kaliteli bir uyku geçirmek hem ağrılarımızın azalması hem de güne enerjik başlamak için önemlidir. Futbol, basketbol ve tenis gibi omurganın rotasyonel harekete maruz kaldığı sporları yaparken dikkatli olmayız. Sıvı alımına dikkat etmeliyiz günde en az 23 litre su içmeliyiz, ayrıca şekerli, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durmalıyız. Yeterli miktarda su tüketimi ile birlikte omurlar arası disk sağlığımızı da korumuş oluruz. COVİD enfeksiyonuna yatkınlığı artıran, omurgadaki kas ve kemik gelişimini kötü yönde etkileyen sigaradan kesinlikle uzak durmalıyız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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