SunExpress mobil uygulaması ile daha hızlı ve kolay rezervasyon



ANTALYA, (Kurumsal Haber), (DHA)SUNEXPRESS, güncellenen hızlı ve kullanımı kolay mobil uygulamasıyla pandemi koşullarında misafirlerinin uçuşları ile ilgili ihtiyaç duyabileceği her şeye daha kolayca ve temassız bir şekilde erişebilmeleri ve seyahatlerini kendi tercihlerine uygun planlayabilmelerini sağlıyor.

SunExpress misafirleri, mobil uygulaması üzerinden uçuşları ile ilgili anlık bilgilendirmelere ulaşarak, mevcut rezervasyonlarını rahatlıkla yönetebiliyor ve uygulamaları üzerinden mobil biniş kartlarını görüntüleyerek uçağa binişlerini temassız bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bilet işlemlerinin yanı sıra ek bagaj, koltuk tercihi, yemek siparişi, online check-in gibi pek çok hizmetin sunulduğu mobil uygulama üzerinden misafirler, uçuşları sırasında tek bir tıkla uçak içi eğlence sistemine bağlanarak, gişe rekorları kıran filmlere, popüler TV programlarına, müzik listelerine, gazete ve dergi alternatiflerine, uçuş bilgilerine ve seyir haritasına ulaşabiliyor. Ayrıca, her uçuşta puan kazandıran SunExpress'in sadakat programına mobil uygulama üzerinde kolayca üye olabilen misafirler, kazandıkları puanları diledikleri zaman görüntüleyerek hesaplarını yönetebiliyor.

Yolcularının seyahatlerini baştan sona daha keyifli hale getirebilmek için yenilikçi çalışmalarını sürdüren havayolu, kullanıcı dostu mobil uygulaması ile misafirlerine özellikle pandemi koşullarında uçuşları ile ilgili en güncel bilgilere rahatça ulaşabilme ve seyahat planlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilme imkânı sunuyor.DHA-İş Dünyası Türkiye-Antalya ANTALYA

2020-09-15 11:06:31



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