Bakan Ersoy'dan, Başkan Böcek'e ziyaret



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde yırtılma nedeniyle yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, "Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son yapılan koronavirüs testleri negatif çıkarken, sağlık durumu da her geçen gün daha iyiye gidiyor. Başkan Böcek'in tedavisi sürerken yattığı hastanede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dün saat 21.00 sıralarında Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

BAKAN ERSOY BİLGİ ALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek tarafından karşılanan Bakan Ersoy, hastane yetkililerinden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Başkanın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz. Şu anda çok riskli bir durum yok. İnşallah hızla toparlayacak. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-15 11:38:58



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