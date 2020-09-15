Antalyaspor ile Beşiktaş'ın 49'uncu randevusu



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 49'uncu kez karşılaşacağı Beşiktaş'ı yenerek kulüp tarihinde ilk kez siyah beyazlılar önünde üst üste 3'üncü galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, geçen sezon art arda 8 dış saha maçında kaybetmeyerek kulüp tarihinde bir ilke imza atan kırmızı beyazlılar, Beşiktaş maçında rekorunu 9'a çıkarmayı istiyor.

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesine teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. İki takım arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Siyah beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı beyazlılar 43 gol kaydetti.

SON LİG MAÇINI ANTALYA KAZANDI

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçından sadece ikisini kaybetti. Siyah beyazlılar, rakibi karşısında 6 galibiyet, 2 beraberlikle üstünlük kurdu. İstanbul'da 26 Ağustos 2018'de oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Antalyaspor ise Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta yenen ilk takım unvanını elde etti. Beşiktaş'ın 45 maçlık iç saha yenilmezliğini sona erdiren kırmızı beyazlılar, aynı sezonun ikinci devresinde Antalya'daki karşılaşmada ise rakibine 6-2 mağlup oldu. Antalyaspor, geçen sezonun ikinci devresinde de rakibini İstanbul'da 2-1 yenerek, kulüp tarihinde ilk defa Beşiktaş'ı deplasmanda üst üste iki defa yenme başarısı gösterdi.

HEDEF REKOR

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile bu hafta oynayacağı maçı da kazanarak kulüp tarihinde ilk kez siyah beyazlıları deplasmanda 3 defa üst üste yenmeyi hedefliyor. Ayrıca, geçen sezon oynadığı 8 dış saha maçını kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu karşılaşmayla seriyi sürdürmek de istiyor. Geçen sezonun ikinci devresinde dış sahada oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek, tarihinde ilk defa deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Antalyaspor, kulüp rekorunu Beşiktaş karşılaşmasıyla 9'a çıkarmayı amaçlıyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-09-15 12:07:58



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