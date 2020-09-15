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Lösemiye yenik düşen 'Maskeli Şebnem'in son isteği hemşehrileri tarafından yerine getirilecek Şebnem hocanın cenazesi ilçe girişinde karşılanıp konvoy eşliğinde mezarlığa götürülecek "İyi olup geleceğim. O zaman kimseyi görmeden gizli gizli gelmeyeceğim. Planladığımız gibi konvoyla gireceğim Alanya'ya o zaman"

İHA

Lösemiye yenik düşen 'Maskeli Şebnem'in son isteği hemşehrileri tarafından yerine getirilecek Şebnem hocanın cenazesi ilçe girişinde karşılanıp konvoy eşliğinde mezarlığa götürülecek "İyi olup geleceğim. O zaman kimseyi görmeden gizli gizli gelmeyeceğim. Planladığımız gibi konvoyla gireceğim Alanya'ya o zaman"

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalandıktan sonra İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şebnem Köseoğlu’nun son isteğinin, hemşehrileri tarafından karşılanarak konvoy eşliğinde memleketine girmek olduğu öğrenildi. Sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Köseoğlu'nun bu isteği, hemşehrileri tarafından yerine getirilecek.
Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından Ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu’na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak bu yıl 18 Nisan’da rutin kontrollerine gittiğinde tekrar hastalığının nüksettiğini öğrendi. Doğum gününden 1 gün önce hastalığının nüksettiğini öğrenen Şebnem Köseoğlu, tekrar İstanbul’daki hastanede tedaviye alındı. Burada tedavisi süren Köseoğlu, bir hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Köseoğlu, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Lösemiyle savaşan ve sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Köseoğlu’nun cenazesi yarın ikindi namazının ardından memleketi Alanya’daki Hacıbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Şebnem hocanın son isteğini sevenleri yerine getirecek
Son isteğinin, konvoy ile Alanya’ya gelmek olduğu öğrenilen Köseoğlu için sevenleri yarın saat 16.00’da ilçe girişindeki Dinek Mahallesi Ulaş mevkiinde toplanacak. Şebnem Köseoğlu'nun cenazesini karşılayacak olan çok sayıda kişi buradan konvoy eşliğinde Oba Mahallesi’nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı’na kadar gidecek.

“Planladığımız gibi konvoyla gireceğim Alanya'ya o zaman”
Köseoğlu, Alanya'ya en son 27 Haziran’da gelerek bir süre burada vakit geçirdi. O süreçte yaptığı bir paylaşımda “Bir sene sonra Alanya'dan Merhaba... Şu an size hissettiğim şeyleri anlatmak imkansız. Hayalini kurmaya başladığımdan beri nefesim bir garip, kalbim kat kat hızlı atıyor. Hala inanamıyorum burada olduğuma. Bir anda fark edip buradan giderken nakil olacağımı biliyordum, ama beni neler bekliyor bilmiyordum. Bu bir senede yaşananları, kemoterapileri, ilik aramaları, kampanyalardaki kişi olmayı, nakil olmayı, nakilde yaşananları, sonrasını, nüksleri, biyopsileri hiç hesaba katmamıştım. Ruhsal olarak yaşattıklarını anlatamam bile... Denedim olmadı. İyileşince anlatayım sözüm olsun. Kimseye söylemeden geldim, bir kaç güne de gideceğim. Çünkü benim korunaklı hayatım devam ediyor. Boynumda damar yolum hala açık. Aşırı dikkat etmek zorundayım. Zaten döndüğümün ertesi günü hastaneye yatıyorum. Buna kısa bir moral gezisi diyebiliriz. Henüz iyileşmedim yani özetle. Maceram devam ediyor. Aylar önce iyileşip gelmeyi, çok isterdim. Ama kısmet böyleymiş. Az kaldı ama... İyi olup geleceğim! O zaman kimseyi görmeden gizli gizli gelmeyeceğim. Planladığımız gibi konvoyla gireceğim Alanya'ya o zaman. Anıtta davullu zurnalı halaylar çekeceğiz hayalini kurduğumuz gibi. Çok tedbirli ve kontrollü olmak durumundayız ailece. O yüzden kimse alınıp, kırılmasın; aramadık, görüşemedik diye. Hatta görüşelim demeyin, çünkü evet diyemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Köseoğlu’nun hayatını kaybetmesi, siyasetten spor dünyasına, tüm Türkiye’de birçok kişiyi derinden etkiledi. Akrabalarının yanı sıra yüzlerce kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı: “Acımız büyük”
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Volkan Demirel ile ziyaretinden bir fotoğrafı paylaşarak, “Fenerbahçeliler Derneği kurucu üyesi ve eski Başkanı dostumuz Serdar Köseoğlu’nun kızı, çok sevdiğimiz Fenerbahçe’miz sevdalısı kongre üyesi kardeşimiz Şebnem Köseoğlu’nu kaybettik. Acımız büyük. Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik heyeti ve futbolcuları adına ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun” notunu düştü.

Alanyaspor: “Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz”
Alanyaspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından, “Kulübümüzün 2. Başkanı Sayın Kamil Köseoğlu'nun yeğeni Şebnem Köseoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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