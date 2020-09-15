Yaralı yeşil deniz kaplumbağası kurtarılamadı

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Finike ilçesinde denizde yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, dalgıç Metin Bahar tarafından denizden çıkarılarak, tedavi için Muğla'daki merkeze gönderildi. Ancak müdahaleye rağmen kaplumbağa kurtarılamadı.

Çağıllı Plajı açıklarında, suda hareketsiz halde yeşil deniz kaplumbağası gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen dalgıç Metin Bahar, yaralı kaplumbağayı denizden çıkardı.

Kabuğunun kurumaması üzerine su döktüğü yralı kaplumbağayı, Finike Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Muğla Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilen kaplumbağa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metin Bahar, kayınvalidesinin denizde yaralı kaplumbağa olduğunu söylemesi üzerine plajına geldiğini anlatarak, "Yoğun çabanın ardından yeşil deniz kaplumbağasını sahile çıkardım. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-15 12:26:45



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