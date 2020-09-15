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Başkan Böcek'in sağlık durumu 'stabil'

DHA

Başkan Böcek'in sağlık durumu 'stabil'


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumunun, son 24 saat içerisinde stabil düzeyde devam ettiği açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Tedaviden olumlu sonuç alınan Başkan Böcek'in son PCR test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedbir amaçlı uyutulmaya başlandı. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Başkan Böcek'in 24 saattir durumunun stabil olarak devam ettiği açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-09-15 12:33:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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