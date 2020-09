'Maskeli Şebnem'in son isteğini, sevenleri yerine getirecek

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul'daki hastanede tedavisi devam ederken yaşamını yitiren öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun (31) son isteğini, sevenleri yerine getirecek. Lösemiye karşı verdiği mücadele dolayısıyla 'Maskeli Şebnem' adıyla bilinen Şebnem Köseoğlu'nun yarın toprağa verilecek cenazesi, isteği üzerine Alanya'da konvoy eşliğinde karşılanarak, mezarlığa götürülecek.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında ikinci kez lösemiye yakalandığını öğrenince İstanbul'daki bir hastanede tedaviye başladı. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılırken, siyasetten spor dünyasına tüm Türkiye bu kampanyaya destek verdi. Köseoğlu için uygun ilik 2019 yılının Kasım ayında bulundu ve 11 Aralık'ta nakil gerçekleştirildi.

Şebnem Köseoğlu, 2020 Nisan ayında rutin kontrollerine gittiğinde, hastalığının üçüncü kez tekrarladığını öğrendi. Lösemiyle savaşan ve sosyal medya paylaşımlarıyla 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Şebnem Köseoğlu'nun durumu kötüleşmeden önce Kızılay tarafından yeniden bağış kampanyası başlatıldı. İstanbul'da son bir haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Şebnem Köseoğlu, dün akşam üzeri hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN İKİNDİ NAMAZI SONRASI

Şebnem Köseoğlu'nun cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Alanya Hacıbaba Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. Köseoğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, tedavisi sona erdiğinde veya hayatını kaybetmesi halinde Alanya'ya konvoyla gelmek istediğini söylemişti.

SEVENLERİ SON İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK

Köseoğlu'nun son isteği olan Alanya'ya konvoyla getirilme isteğini sevenleri yerine getirecek. Görev yaptığı Alanya HEP Üniversitesi'ndeki arkadaşları, Alanya'daki sevenleri ve tüm dostları, yarın Köseoğlu için Dinek Mahallesi'ne gelerek cenazeyi karşılayacak ve Oba Mahallesi'nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı'na kadar konvoy eşliğinde gidilecek. Saat 16.00'daki karşılama sonrası Şebnem Köseoğlu, aile mezarlığına defnedilecek.

'BENİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLMİYORDUM'

Şebnem Köseoğlu ilik nakli olduktan sonra 3'üncü kez lösemi tanısı konmasının ardından İstanbul'da yeniden tedaviye alınmıştı. Köseoğlu, bu süreçte en son Alanya'ya 27 Haziran'da gelerek bir süre burada vakit geçirdi. O süreçte yaptığı bir paylaşımda, şu ifadeleri yürek burktu:

"Bir sene sonra Alanya'dan merhaba. Şu an size hissettiğim şeyleri anlatmak imkansız. Hayalini kurmaya başladığımdan beri nefesim bir garip, kalbim kat kat hızlı atıyor. Hala inanamıyorum burada olduğuma. Bir anda fark edip buradan giderken nakil olacağımı biliyordum ama beni neler bekliyor bilmiyordum. Bu bir senede yaşananları, kemoterapileri, ilik aramaları, kampanyalardaki kişi olmayı, nakil olmayı, nakilde yaşananları, sonrasını, nüksleri, biyopsileri hiç hesaba katmamıştım. Ruhsal olarak yaşattıklarını anlatamam bile. Denedim olmadı. İyileşince anlatayım sözüm olsun. Kimseye söylemeden geldim, birkaç güne de gideceğim. Çünkü benim korunaklı hayatım devam ediyor. Boynumda damar yolum hala açık. Aşırı dikkat etmek zorundayım. Zaten döndüğümün ertesi günü hastaneye yatıyorum. Buna kısa bir moral gezisi diyebiliriz. Henüz iyileşmedim yani özetle. Maceram devam ediyor. Aylar önce iyileşip gelmeyi, çok isterdim. Ama kısmet böyleymiş. Az kaldı ama. İyi olup geleceğim. O zaman kimseyi görmeden gizli gizli gelmeyeceğim. Planladığımız gibi konvoyla gireceğim Alanya'ya o zaman. Anıtta davullu zurnalı halaylar çekeceğiz hayalini kurduğumuz gibi. Çok tedbirli ve kontrollü olmak durumundayız ailece. O yüzden kimse alınıp, kırılmasın; aramadık, görüşemedik diye. Hatta görüşelim demeyin, çünkü evet diyemeyeceğiz."

'ZOR BİR TEDAVİ GEÇİRİYORUM'

Köseoğlu, sosyal medya hesabından en son kendisiyle ilgili 3 hafta önce paylaşım yaparak, tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi. Tedavisinin çok zorlu ve yorucu geçtiğini söyleyen Köseoğlu, "Uzun zamandır zor bir tedavi geçiriyorum. Reaksiyonlarım artık vücudumu, bedenimi, organlarımı bayağı sardı, sarstı. Elden ayaktan düştüğüm, sandalyeyle yaşayıp lavaboya zor gittiğim evreler de var, sapasağlam olduğum evreler oluyor. Ciğer toplarını bumerang oyuncak yaparken, şimdi zorlanıyoruz ciğerlerimle ama düzeltiyoruz. Tırnaklarım dökülmeye başladı mesela. Gerçekten çok ağır şeyler geliyor ve geçiyor. Karaciğer sıkıntılarım ve sarılığım oldukça sıkıntılı durumda. Ama en çok da onu bekliyoruz. Kanımın toplanıp fotoferez ile ilaçlanıp bana geri verildiği tedavim de diğerleri gibi olması gerektiği şekilde ilerliyor. Ağrı bandım yanımda yapışık. Ama her ihtiyacımda doktorlarım, hemşirelerim, porterlarım, özetle sağlık personelimin tamamı, hatta neredeyse sağlık personeli kadar uzmanlaşmış ailem 7/24 elimi bırakmıyor. Gözlerimin sağlığı için gözlüklerimi de çıkaramıyorum fotolarda görüyorsunuz ciğer makinem ile birlikte. Pembe giyince sarılığım iyice ortaya çıktı. Ama Meltem Köseoğlu bomba patlattı. Tam bir Simpson olduğumu keşfetti canım. 34 gündür bakıp bakıp kahkaha atıyoruz ailece fotoğrafa. Bence siz de atmalısınız sürekli. Özetle başımıza ne gelir, ne gider bilemediğimiz bir süreçteyiz. Ama biz ailece renklendirmeye çalışıyoruz her şeyi. Ama dualarınıza, göndereceğiniz gökkuşağı renklerine hep ihtiyacım var. Sürprizli hediyelere de hiç hayır demem biliyorsunuz. En başından dediğim gibi en ufak ah vah diyen, beni silebilir. Siz bana hep güzel pembe dileklerinizi gönderin. Diğerleri hadi çuf çuf. Sakın ailemi aramayın, darlamayın. Sadece güzel, keyifli şeyler konuşabilirsiniz" diyerek sürecin ne kadar zor ilerlediğini anlattı.

'GÜNEŞE SELAM SÖYLE'

Şebnem Köseoğlu, yoğun bakıma alınmadan bir süre önce Alanya HEP Üniversitesi'nden öğretim görevlisi bir arkadaşıyla sosyal medyadan mesajlaşmasında da durumunun çok ağır olduğunu söylerken, güneşe selam söylemesini istedi.

ŞEBNEM'İ PAYLAŞTILAR

Şebnem Köseoğlu'nun ölümünün ardından Alanya'da her kesimden insan sosyal medyada paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Bunun yanı sıra koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Şebnem Köseoğlu ile ilgili Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve Alanyaspor Kulübü de paylaşım yaptı. Ailecek Fenerbahçe kongre üyesi olan Köseoğlu için daha önce de Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır gibi birçok sarı lacivertli futbolcu ilik nakli için video da paylaşmıştı.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Volkan Demirel ile ziyaretinden bir fotoğrafı paylaşarak, "Fenerbahçeliler Derneği kurucu üyesi ve eski başkanı dostumuz Serdar Köseoğlu'nun kızı, çok sevdiğimiz Fenerbahçe'miz sevdalısı kongre üyesi kardeşimiz Şebnem Köseoğlu'nu kaybettik. Acımız büyük. Fenerbahçe futbol takımı teknik heyeti ve futbolcuları adına ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun" notunu düştü.

ALANYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Alanyaspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüzün 2. Başkanı Sayın Kamil Köseoğlu'nun yeğeni Şebnem Köseoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulunuldu.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da paylaşımında, "Köseoğlu abimin kızı canım yeğenim Şebnem kızımız Hakka yürümüştür. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyu. Köseoğlu ailesine başsağlığı ve Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü de Şebnem Köseoğlu'nun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinde yapılan paylaşımda, "Alanya Fenerbahçeliler Derneği´nin eski Başkanı Serdar Köseoğlu'nun kızı Şebnem Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şebnem´in cenazesi, 16 Eylül Çarşamba günü (yarın), ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alanya Hacıbaba Mezarlığı´nda toprağa defnedilecektir. Kendisine Allah´tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Lösemi hastası olan Şebnem Köseoğlu, uzun süre verdiği mücadeleyle birçok kişiye örnek olmuştu. 2018 yılında kemoterapi gören, 2019 yılının Aralık ayında ilik nakli olan Şebnem Köseoğlu lösemiyi 2 kere yenmiş ancak hastalık bu yıl nüksetmişti. Mekanın cennet olsun Şebnem. Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

