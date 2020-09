Kent Konseyinden ıslak maske uyarısı Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Ozan Uzkut: "Maske ıslandığı an virüsü geçiriyor. Hem de nefes alınımını zorlaştırır"

Islak maske kullanımının son derece yanlış olduğunu söyleyen Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Ozan Uzkut, "Sıcak havalarda maskenin ıslatılarak kullanılması hiç doğru değil. Maske ıslandığı an virüsü geçiriyor. Hem de nefes alınımını zorlaştırır. Virüs damlacık halinde yaşıyor. Su olmazsa virüs yaşayamaz, kuru yerde virüs barınamaz” dedi.

Korona virüsün önlenmesine yönelik Kent Konseyi olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Sağlık Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Ozan Uzkut, çalışmalara Şubat ayında başladıklarını belirtti. Uzkut, “Temizliğin önemi için toplandık. Ellerin nasıl yıkanması, maskenin nasıl takılması gerektiği konusunda üniversiteden, hastanelerden hocalarımızı çağırdık. Toplantılarımızın ardından konuştuğumuz uyarıları halka anlatarak, bilgilendirmeler yaptık” dedi.



“Okulların sorununu çözdük”

Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2 seneden bu yana çalışma sürdürdüklerini söyleyen Uzkut, “Tuvaletlerde sabunu olmayan ve iyi temizlenmeyen okulları tespit ettik. Bu okulların hijyen sorunlarını çözmek için kent konseyi, milli eğitim ve belediyelerle çalışma başlattık. Bunlar pandemi sürecinde bizim gerçekten çok işimize yaradı. Belediyelerden destek alarak, birçok okulun sorununu çözdük” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle yüz yüze yapamadıkları toplantılara, online olarak devam ettiklerini kaydeden Dr. Uzkut, Antalya’da pozitif hasta sayılarını ele alarak, tedbirlerin daha hızlı olması gerektiği konusunda girişimlerde bulunduklarını dile getirdi. Ozan Uzkut, çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



"Islak maske kesinlikle kullanılmamalı"

Islanan maskelerin hemen değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Uzkut, “Islak maske kesinlikle kullanılmamalı. Sıcak havalarda maskenin ıslatılarak kullanılması hiç doğru değil Islak maske geçirgenliğini yitirir. Çok katlı maske kullanılır ama ıslandığı an hemen değiştirilmeli. Maske ıslandığı an virüsü geçiriyor. Hem de nefes alınımını zorlaştırır. Virüs damlacık halinde yaşıyor. Su olmazsa virüs yaşayamaz, kuru yerde virüs barınamaz” diye konuştu.

Vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarılarda bulunan Uzkut, “Antalya’da korona virüs tehlikesinin yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü burası dünyanın her yerinden insanı alan bir şehir. Ekim ortası Ankara’nın düştüğü duruma bizd de düşebiliriz” dedi.

Uzkut, havaların sıcak olmasının virüsün yayılmasını engellediğini, ekimkasım aylarının virüsün daha çok çoğalmasına neden olabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.