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Antalya'da izolasyonu ihlal edene yurtta denetim

DHA

Antalya'da izolasyonu ihlal edene yurtta denetim


ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs salgınından korunmak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, evde izolasyon kurallarını ihlal edenler, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı. Vali Ersin Yazıcı, "Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri ihbar etmelerini rica ediyorum" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfsızsıha Kurulu kararınca, evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler, KYK'ya ait Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'nda zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı. Koronavirüs temaslı veya testi pozitif çıkan vatandaşlar, evde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkanlar, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'na sevk edilip, burada zorunlu izolasyon için denetim altına alındı.
'İZOLASYONA UYMAYANLARI İHBAR EDİN'
Vali Ersin Yazıcı, "Sağlıklı bir Antalya için desteğinize ihtiyacımız var. Kamu sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri 112 Acil Çağrı Hattı üzerinden veya 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini rica ediyorum" dedi. Vali Yazıcı, Antalyalıların, salgından korunma noktasında 'maske-mesafe-hijyen' kurallarına riayet etmelerini istedi.
DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2020-09-15 14:57:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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