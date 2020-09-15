ALKÜ’de Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’de Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı

İHA

ALKÜ’de Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Moğolistan Ankara Büyükelçiliği’nin iş birliğinde “Cengiz Han ve Mirası” konulu çalıştay düzenlendi.
ALKÜ’nün ev sahipliğinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ile Prof. Dr. Erdoğan Aslan, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

İki ülke arasınaki bağlar binlerce yıl ötesine dayanıyor
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Kalan Cengiz Han’ın Türk ve Moğol Tarihine büyük bir iz bıraktığını belirterek, “Türk ve Moğol tarihi kadim dönemlere kadar uzanan çok köklü bağlarla birbirine bağlıdır. Bu sebepledir ki Türk tarihi ile ilgili yapılacak çalışmalardan en önemli referans kaynaklarımızdan bir tanesi kesinlikle Moğol tarihidir. Bu kültürel hayatın bugüne uzantılarında da kendisini göstermektedir. Türkler ve Moğollar arasındaki bu tarihi ve kültürel bağlar günümüzde de farklı bir boyutta sürdürüle gelmektedir. 2011 yılında Moğolistan Parlamentosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda dış politika konseptini güncelleyerek Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti dışında altı ülkeden oluşan “Üçüncü komşuluk” tabirini ortaya atmıştır. Yine bu bağlamda altı ülke arasında ne mutludur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yer almaktadır. Bu da iki ülke arasındaki köklü bağların bir tezahürü olarak algılanmalıdır” diye konuştu.
Geçen yıl TürkiyeMoğolistan diplomatik ilişkilerinin 50’inci yılının tamamlandığını ifade eden Rektör Kalan konuşmasının devamında; “İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimiz bugün 51 yaşında ancak bizim tarihi ve kültürel ilişkilerimiz binlerce yıl ötesin kadar uzanmaktadır” dedi. Sözlerine çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek devam eden Rektör Kalan, organizasyonun ALKÜ’de yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalıştayın ALKÜ’nün kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen en üst düzeyli bilimsel etkinlik olduğunu ifade etti.
Ardından konuşmasını gerçekleştiren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise “Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı” kararının geçen Haziran ayında gerçekleşen online toplantıda alındığını belirterek; “Çalıştayı Sayın Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın geçmiş dönemde Moğolistan ve Moğol tarihi ile ilgili araştırmaları dolayısıyla özellikle ALKÜ’de gerçekleştirilmesini planladık” dedi. Muzaffer Şeker konuşmasının devamında tarihin süzgecinden geçirilen, bilimsel veriler ışığındaki tarih bilgisine ciddi anlamda ihtiyaç olunduğunu dile getirerek; “Tarihi kronolojik olarak okumak ayrı bir şey ama siyasi tarih olarak, kültürel tarih olarak okumak ayrı bir şey. Bizim bu konularda derinlemesine analizlere ihtiyacımız var” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Feridun Emecen’in oturum başkanlığında “Cengiz Han Dönemi ve Algısı” konulu ilk oturuma geçildi. Oturumda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan “Cengiz Han ve Global Dünya Tasavvuru” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da polisten Oruç Reis'e klipli selamlama
YEREL HABERLER Antalya'da polisten Oruç Reis'e klipli selamlama
Antalya'da izolasyonu ihlal edene yurtta denetim
YEREL HABERLER Antalya'da izolasyonu ihlal edene yurtta denetim
Evde Sosyal Hizmet Merkezi'nden 5 yılda 8 bin vatandaş yararlandı
YEREL HABERLER Evde Sosyal Hizmet Merkezi'nden 5 yılda 8 bin ...
Tacizciye, 'konutu terk etmeme' cezası
YEREL HABERLER Tacizciye, 'konutu terk etmeme' cezası
Kent Konseyinden ıslak maske uyarısı Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Ozan Uzkut: "Maske ıslandığı an virüsü geçiriyor. Hem de nefes alınımını zorlaştırır"
YEREL HABERLER Kent Konseyinden ıslak maske uyarısı Antalya Kent ...
'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda bakıma alındı
YEREL HABERLER 'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda bakıma alındı
Kapılar açıldı, yabancılara konut satışı arttı
YEREL HABERLER Kapılar açıldı, yabancılara konut satışı arttı
Validen "Uymayanı ihbar edin" çağrısı Antalya'da izolasyonu ihlal edenler denetim altına alınmaya başladı
YEREL HABERLER Validen "Uymayanı ihbar edin" çağrısı Antalya'da ...
Kepez’den Korona virüse karşı ‘Açık hava hizmet noktası’
YEREL HABERLER Kepez’den Korona virüse karşı ‘Açık hava hizmet ...
(Özel) Otelde turistlere "Maske tak" diyen hemşire yüzüne terlik yedi Maskesiz olarak doktorla görüşemeyeceklerini söyleyen hemşirenin yüzüne terlik fırlattılar Gözüne terlik isabet eden hemşire turistlerden şikayetçi oldu Olaya tanık olan doktor "Beyaz Kod" ihbarı yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Otelde turistlere "Maske tak" diyen hemşire ...
'Maskeli Şebnem'in son isteğini, sevenleri yerine getirecek
YEREL HABERLER 'Maskeli Şebnem'in son isteğini, sevenleri yerine ...
“Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları” başladı
YEREL HABERLER “Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları” başladı
Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı
YEREL HABERLER Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, ...
Konyaaltı’ndan Sarısu’ya yeni yol
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan Sarısu’ya yeni yol
Karantinayı deldi, sahilde "ölmek istemiyorum" diye bağırıp ortalığı birbirine kattı Ev karantinasını delip sahile gelen kadın, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağırınca ortalık karıştı Eşyalarını etrafa saçan kadının çevresine şerit çekilip kimse yaklaştırılmadı Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Karantinayı deldi, sahilde "ölmek istemiyorum" diye ...
Antalya'da konut satışlarında yüzde 25'lik artış Antalya'da bu yıl 6 bin 50 konut satıldı Yabancılara konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Antalya'da konut satışlarında yüzde 25'lik ...
Başkan Böcek'in sağlık durumu 'stabil'
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumu 'stabil'
Yaralı yeşil deniz kaplumbağası kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yaralı yeşil deniz kaplumbağası kurtarılamadı
Antalya bulvarı manzaralı yola seyir terası
YEREL HABERLER Antalya bulvarı manzaralı yola seyir terası
Lösemiye yenik düşen 'Maskeli Şebnem'in son isteği hemşehrileri tarafından yerine getirilecek Şebnem hocanın cenazesi ilçe girişinde karşılanıp konvoy eşliğinde mezarlığa götürülecek "İyi olup geleceğim. O zaman kimseyi görmeden gizli gizli gelmeyeceğim. Planladığımız gibi konvoyla gireceğim Alanya'ya o zaman"
YEREL HABERLER Lösemiye yenik düşen 'Maskeli Şebnem'in son isteği ...
Antalyaspor ile Beşiktaş'ın 49'uncu randevusu
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Beşiktaş'ın 49'uncu randevusu
Başkan Topaloğlu yerli ve yabancı vatandaşlara maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu yerli ve yabancı vatandaşlara maske ...
Ameliyatsız tedavi yöntemi 'girişimsel radyoloji' Radyoloji Uzm. Dr. Özgür Çakmak: "Girişimsel radyoloji, hastaya ve dokuya en az zarar veren bir yöntem"
YEREL HABERLER Ameliyatsız tedavi yöntemi 'girişimsel radyoloji' Radyoloji Uzm. ...
Bakan Ersoy'dan, Başkan Böcek'e ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'dan, Başkan Böcek'e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X