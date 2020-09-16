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Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Avrupa Ligi’ndeki amacımız gruplara kalmak" Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Kayserispor karşılaşması çok önemli"

İHA

Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Avrupa Ligi’ndeki amacımız gruplara kalmak" Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Kayserispor karşılaşması çok önemli"

UEFA Avrupa Ligi’ndeki amaçlarının gruplara kalmak olduğunu aktaran Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligin ilk maçında da yeni transferlerin uyumunun iyi olduğunu belirterek, "Sivaspor maçında oynayan yeni transferlerimiz çok iyi mücadele ettiler. Önemli olan bu hafta içeride oynayacağımız Kayserispor maçı. Hazırlıklarımız onun üzerine yapılıyor" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ligin ilk maçlarının her takım için zor geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, kendileri için de durumun bu şekilde olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Kaldı ki deplasmanda Sivasspor gibi güçlü bir rakiple oynuyorsunuz. Geçen sene elde ettiği başarıyla bu sene UEFA Kupası'na direkt katılıyor. Yeni transferlerimiz var. Giden oyuncularımızda oldu. Yerlerine de yeni oyuncular transfer ettik. Bizim 12’ye yakın oyuncumuz gitti ama hemen hemen 10 oyuncu da transfer ettik. Bizim için burada önemli olan takımda kalmasını istediğimiz oyuncular ya da vedalaşmamız gereken topçular arasındaki değerler bizim için çok önemli. Takımda kalmasını istediğimiz oyuncu sayısı 23 taneydi. Birisini Beşiktaş ile takas yaptık. N’Sakala da Beşiktaş’a gitti. Papiss Cisse de zaten şu anda herhangi bir kulübe gitmedi. O da kalmasını istediğimiz bir oyuncuydu. Diğer oyuncularımız da zaten teşekkür edip göndereceğimiz oyunculardı. Kendilerine de Alanyasporumuza vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ettik. Hepsinden de katkı aldık" dedi.

"Sivasspor maçında oynayan yeni transferlerimiz iyiydi"
Ligin ilk maçında yeni transferlerin uyumunun önemli olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Sivasspor maçında oynayan yeni transferlerimiz iyiydi. Çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Kampın ilk ve ikinci bölümünde gelen oyuncuların tabii ki performansı ayrı. Biliyorsunuz Davidson önce gelmişti. Daha sonra sol bek oynayan oyuncumuz gelmişti. Onlar da iyi çalıştılar. Onun için daha çok çalışmaları gerekiyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacaklar. Ligin ilk 34 maçı her takım için zor geçer, bizim için de öyle. Önemli olan bu hafta içeride oynayacağımız Kayserispor maçı. Hazırlıklarımız onun üzerine yapılıyor. Ben oynanılan oyun anlamında genel olarak memnunum. Gösterilen performans ve oyuncularımızın gayretinden memnun olduğunu söyledim. Tabii ki eksikler var. Bu eksiklikleri teknik heyetimiz tespit ettiler. Bu eksiklerle alakalı çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"Transferin son gününe doğru bakıp değerlendireceğiz"
Transfer sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Transfer olabilir ama kesin olacak diye bir şey yok. Limitimize göre bakıp değerlendireceğiz. Belki kiraya gidecek oyuncularımız da olur. Buna göre değerlendirme yapacağız. Özellikle Kayserispor maçını da atlattıktan sonra teknik heyetimizle oturup bir değerlendirme yapacağız inşallah. Stoper mevkinde Ceyhun ve Fatih de oynar. Caulker ve Tzavellas zaten var. Dediğim gibi zaman neyi gösterir, transferin son gününe kadar doğru bakıp değerlendireceğiz. Alıp almayacağımıza hocamız ve teknik heyetimiz ile istişare yapıp karar vereceğiz ama takımımızda şu anda yeteri kadar oyuncu var. Yeterince oyuncu kalitesi de var. Kanat oyuncusuyla ilgili de bir çalışmamız var ancak tabii ki limitleri de aşmamamız lazım. Limitimize göre de hareket edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ligi'nde hedefimiz gruplara kalmak"
Avrupa Ligi'ne de değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Avrupa Ligi'nde önümüzde iki tane eleme var. Bu takımları öncelikle elememiz gerekiyor. Bizim de hedefimiz tabii nereye kadar gideriz bilmiyorum ama gruplara kalmak. Burada hedef belli. Hiç kimse buradan geri adım atmak istemez. Bu nasip kısmet işi, biz elimizden geleni yapacağız.”

"Takımıza destek olmak için kombine almak istiyoruz diyen taraftarlar çok"
Süper Lig'de ilk devrede oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağıyla ilgili karar hakkında da konuşun Çavuşoğlu, “Her şeyden önce sağlık. Bakanlığımızın aldığı kararlar önemli. Zaten herkes bunu uyguluyor. İlk önce ekim ayında yüze 30 kapasite ile başlanır mı diye düşünülüyordu. Daha sonra ise pandemi sürecinde virüsün gerileme süreci çok fazla olmadığı ve turizm sezonu da açıldığı için olmadı. Şimdi ikinci yarı planlanıyor. Ama kesin seyircili olarak oynanacak diye bir şey yok. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun raporlarına göre Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre hareket edilecek. Bununla alakalı bir şey söylememiz söz konusu değil. Tabii bizim taraftarlarımız 'Kombineyi açsınlar, kombineyi alalım. Biz maçlara gitsek de gitmesek de biz takımıza destek olmak için kombine almak istiyoruz' diyorlar. Mutlaka diğer takımlarda da bu fikirde olan taraftarlar vardır. Bu da federasyon ile görüşülmesi gereken bir konu. Aslında bir zararı olmaz. Kombineyi açarsın, herkes kombine alır. Takımına destek verir. Maçlara açıldığında gider ya da hiç gitmez. Bu düşüncede olan Alanyasporlu gönüldaşlarımız çok fazla. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu değerlendirmeye açacağız. Bununla alakalı görüşmeleri yapacağız" şeklinde konuştu.

"Gayretimiz Alanyaspor’u ligde tutup, iyi yerlerde mücadele etmek"
Bir gazetecinin "Alanyaspor lige ilk çıktığında düşer algısı vardı ancak artık bu algı yok" şeklindeki sorusu üzerine yanıt veren Çavuşoğlu, "Bunlar hep konuşuldu. Bazı yorumcular da konuştular. Bizim Alanya’da da bunu çok konuşanlar oldu. Biz işimizi yapacağız. Biz onların 'Alanyaspor çıktığı gibi düşer' demesine bakmayacağız. Biz görevimiz neyse arkadaşlarımızla onu yapacağız. O dönem onu söyleyenler şimdi söylemiyor. Alanyaspor’un iyi yönetildiğini gördüler. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Türkiye’de bugün baktığınız zaman 5 takım hariç herkes çıkabilir de, düşebilir de. Bunlar olağan şeyler. Bizim yönetim olarak bütün gayretimiz Alanyaspor’u ligde tutup, iyi yerlerde mücadele etmek. Lige renk katmaya devam etmek" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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