500 milyon TL bütçeli Kemer - Finike bölünmüş yolu 2022'de hizmete girecek 150 iş makinesi ve 300'den fazla teknik ekip gece gündüz çalışıyor Heyelanlara karşı 80 kilometrelik alana fore kazık çakılacak Bittiğinde bir tarafta deniz diğer tarafta dağ manzaralı yolculuk başlayacak

Antalya'yı Finike'ye bağlayacak TekirovaKumluca arası bölünmüş yol çalışmaları, 150 iş makinesi, 300’den fazla teknik ekip ve işçiyle devam ediyor. 2022’de hizmete sunulması planlanan yolun toplam maliyeti 500 milyon TL’yi bulacak. 40 kilometrelik yola heyelan riskine karşı yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda fore kazık çalışması yapılıyor.

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM AkdenizPA Komisyonu Başkanı Atay Uslu, KemerTekirova/KumlucaFinike bölünmüş yol çalışmalarını yerinde inceledi, Karayolları Bölge Müdür vekili İbrahim Yaşar ve teknik heyetten çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelere ve bilgilendirme toplantısında AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Demre İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı ve Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin, bölge şoförler odası temsilcileri de yer aldı. Teknik yetkililer, heyete KemerTekirovaKumlucaFinike arasında bölünmüş yol çalışmalarına 150 iş makinesi ve 300’den fazla teknik ekiple hızla devam ettiklerini anlattı.



“500 milyon TL’yi bulacak”

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Uslu, “Toplam uzunluğu 40 kilometre olan KemerTekirovaKumluca bölünmüş yol çalışmalarında fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 60’a ulaşmış durumda. Bölge ciddi bir heyelan bölgesi, heyelan ıslahları yapılıyor. Tabi yol yapım ekibini en çok zorlayan konulardan bir tanesi bu heyelanlar. Bölgeye yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda fore kazık çakılması çalışmaları, projenin önemli hususlarından bir tanesi. Özellikle yolun Ulupınar civarı suyun bol olduğu, çok yumuşak bir zemin. Yol adeta zemine çakılan beton kazıkların üzerinde ilerliyor. KemerTekirovaKumluca yolunu 2022’ye kadar tamamlamayı planlıyoruz. Yol tamamlanınca toplam maliyeti 500 milyon TL’yi bulacak” dedi.

Antalya’nın tüm projelerini milletvekilleri olarak takip ettiklerini kaydeden Atay Uslu, yol üzerinde bulunan Phaselis Tüneli’nde de çalışmaların devam ettiğini ve yolla beraber trafiğe açılacağını söyledi. Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

“Proje tamamlandığında KaşDemreFinikeKumluca ilçelerimizin Antalya’ya ulaşımı hem rahatlayacak hem konforu artacak hem de hızlanacak. Bu yol seyri güzel bir yol, bir tarafta deniz diğer tarafta da dağlar. Tekirova’dan sonra ise bir tarafta Toroslar diğer tarafta derin vadiler ve yeşillikler.Bu yol çalışmasını ilk günden bugüne takip eden Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya Milletvekillerimize, İl başkanımız Ethem Taş’a teşekkür ederiz. Batı Antalya bölünmüş yol projesine her daim destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ve özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ederiz.”

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