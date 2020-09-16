57'nci yıla özel 57 Venüs heykeli Antalya'yı süslüyor



ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesinde kenti Venüs heykelleri ile donattı. 57'ncisi gerçekleşecek festival için bu yıla özel 57 altın renkli heykel Antalya caddelerini süslüyor.

3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı şehri sarmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali hazırlıkları kapsamında, festivalin simgesi Venüs heykelleri kentin farklı noktalarını süslemeye başladı. Festivalin 57'nci yılında elinde portakal tutan altın rengine boyalı 57 Venüs heykeli, Antalyaspor, Otogar, Cezaevi ve Sağlık İl Müdürlüğü kavşakları başta olmak üzere, kentin dört bir yanına yerleştirildi.

Venüs heykelleri, kentte film festivali heyecanının başlamasına yol açtı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya ANTALYA

2020-09-16 16:28:51



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