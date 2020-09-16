Antalya'da orman yangını

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan müdahale edilirken, karadan müdahale ise güçlükle yapılabiliyor.

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktada bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan müdahale ise güçlükle yapılabiliyor. Yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-16 18:17:19



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