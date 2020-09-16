Antalya'da çalılık alan yangını ormanı tehdit ediyor

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan ve ormanı tehdit eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksu ilçesine bağlı Macun Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan yakınındaki çalılıkta saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve bir helikopterin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Seralara ve yerleşim alanlarına yakın bölgede yamaçta başlayan yangına karadan müdahalede zorluk çekiliyor.

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