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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

DHA

Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya gelen turist sayısı bu yıl, 15 Eylül itibarıyla 2 milyonu geçti.
Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaya açılan kapısı Fraport TAV Uluslararası Antalya Havalimanı verilerine göre, 15 Eylül itibarıyla kente yurt dışından gelen turist sayısı 2 milyonu aştı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz, 1 Ocak'tan ve pandemi döneminin miladı sayılan 1 Temmuz'dan itibaren turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
EYLÜLÜN YARISINDA 500 BİN YOLCU
Bu süreçte Türkiye'ye ciddi talep olduğunu belirten Deniz Varol, "Bugüne baktığımızda toplamda 2 milyon gelen yolcu sayısını geçtik. Yani bugüne kadar, sene başından bu yana sadece Antalya Havalimanı üzerinden 2 milyon turist girdisi olmuş. Eylül ayında 500 bin yolcuya yaklaştı. Bunların yarısı neredeyse Rus yolcu, dolayısıyla Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var" dedi.
GÜN GEÇTİKÇE TALEP ARTIYOR
Burada önemli bir faktör olarak havalimanı ve bölge olarak, 'güvenli turizm' adı altında çok ciddi önlemler aldıklarını, her gelen yolcuya bunların gösterildiğine işaret eden Varol, "Ağustos ayında Antalya'ya 225 bin Rus girişi olurken, bu rakama eylül ayının ilk 15 gününde ulaştık. Yani gün geçtikçe artan bir talep var" dedi.
RUSYA, UKRAYNA VE İNGİLTERE
Bununla ilgili Rusya Tur Operatörleri Derneği ve Rusya'yla yoğun çalışan turizmcilerin de çeşitli açıklamalar yaptıklarını anlatan Varol, "Özellikle Rusya'dan çok ciddi artış var. Rusya başta olmak üzere eylül ayının yarısı tamamen Rus yolcu, devamında da Ukrayna ve İngiltere'yi öne çıkan ülkeler olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.
DIŞ HATLARDA YÜZDE 45'E ULAŞTI
Özellikle eylül ayında dış hatlar trafiğinde artış gördüklerini anlatan Bilgihan Yılmaz ise, "Dış hatları geçen yılla karşılaştırdığımızda yüzde 45'lere ulaştığımızı görüyoruz. Bu da geçmiş aylarda görmediğimiz rakamlar, ağustosun üstünde. Bu açıdan bizi sevindiren haber. Antalya için Rus trafiğini de her zamlan konuşuyoruz. Ruslar muhtemelen bu sene Antalya trafiğinin yüzde 50'sini teşkil edecek" dedi.
32 ÜLKE 121 ŞEHRE UÇUŞ
Antalya'da turistler açısından sunulan paketlerin çok cazip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, hem uygun hem de kalitenin çok yüksek olduğunu kaydetti. Gösterilen ilginin Türk misafirperverliğine bağlı olduğunu da belirten Yılmaz, bugün itibarıyla Antalya Havalimanı'na 32 ülke, 121 şehirden uçuş yapıldığını, her geçen gün yenilerinin de eklenmeye devam ettiğini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-17 08:12:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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