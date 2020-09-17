Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor

Fraport TAV Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’e Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş Karşılaşmasından da 3 puan hedefliyor. Kırmızıbeyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Tamer Tuna yönetiminde yaptığı taktiksel çalışmalarla deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Tam takım halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların bir hayli neşeli olduğu gözlemlendi.

Öte yanda Antalyaspor’da uzun bir sakatlık sürecinin ardından savunma oyuncusu Bahadır Öztürk’ün takımla çalışmalara başlaması sevindirdi.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de takip etti.

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