Antalya Film Forum jürileri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un jürileri belli oldu.

5 Ekim’de başlayacak Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye toplam 470 bin TL para ödülü verilecek. Jürilerin değerlendirmesi sonucu kazanan projeler, 7 Ekim akşamı gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.

Antalya Film Forum’da bu yıl Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu gerçekleşecek.

Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda bu yıl yarışacak sekiz projeyi; Mubi Yapımlar Başkan Yardımcısı, yapımcı ve dağıtımcı Bobby Allen, Doha Film Enstitüsü ve Hubert Bals Fonu’nda çalışan danışman ve senaryo analisti, Rotterdam Film Festivali’nin programcılarından Delly Shirazi ile farklı kurum ve festivallerde senaryo geliştirme alanında çalışan, senaryo danışmanı Dilara Omur’dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kapsamında iki projeye her biri 30 bin TL değerinde para ödülü, bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum’un Kurmaca Work in Progress Platformu’nun jüri üyeleri, Locarno Film Festivali ve Cinéma du Réel’in seçici kurul üyelerinden, Fransız film eleştirmeni ve festival programcısı Antoine Thirion, “Köprüdekiler”, “Hayatboyu” ve “Ansızın” filmleriyle tanıdığımız senarist ve yönetmen Aslı Özge ile uzun yıllar Pablo Larrain’le birlikte çalışan, usta sinemacının “Neruda” filminin yapımcısı Renan Artukmaç’tan oluşuyor. Kurmaca Work in Progress Platformu’na seçilen beş proje içinden bir projeye 80 bin TL, bir projeye de 40 bin TL para ödülü verilecek. Bu bölümde ayrıca 50 bin TL değerinde TRT Ödülü ile Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü var.



7 proje değerlendirilecek

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu’nda, IDFA Endüstri Ofisi başkanı ve IDFA Bertha Fund seçici kurul üyesi Adriek van Nieuwenhuyzen, Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nin kurucularından, film eleştirmeni, belgesel sinemacı ve festival programcısı Necati Sönmez ile Kudüs Film Festivali ve Sinematek’i yönetim kurulu üyesi, Cinephil’in kurucusu Philippa Kowarsky’den oluşan jüri seçilen yedi projeyi değerlendirecek. Bu projeler içinden iki belgesele her biri 30 bin TL değerinde ödül verilecek. Belgesel projeler aynı zamanda Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü için de yarışacak.



150 bin TL destek

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alması şartıyla ulusal uzun metraj bir filme 150 bin TL maddi destek sağlayacak Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl üç proje yarışacak. Bu projeleri değerlendirecek jüri üyeleri ise; film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral, “Nergis Hanım” ve “Biz Böyleyiz” filmlerinin uygulayıcı yapımcısı, “Radiogram” ve geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali’nde prömiyerini yapan “Bina” filminin ortak yapımcısı Müge Özen, “Sonbahar”, “Denizden Gelen”, “Rüzgarın Hatıraları”nda izlediğimiz ve bol ödüllü ilk filmi “Daha” ile yönetmenliğe adım atan oyuncu ve yönetmen Onur Saylak. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü’nü alan filme Fono Film tarafından ayrıca Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.



6 proje yarışacak

Antalya Film Forum’un, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla bu yıl programına eklediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için altı proje yarışacak. Bu projeleri, bir dönem Forum des Images başkanlığı yapan, on yıl önce kurduğu Séries Mania’da çalışmalarına devam eden Laurence Herszberg, son iki yıldır BluTv’nin dramalar departmanını yöneten Sarp Kalfaoğlu ve Beta Film Doğu Avrupa, Türkiye ve Yunanistan bölgesinin uluslararası satış ve satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Veronika Kovacova’dan oluşan jüri değerlendirecek. Yarışacak projelerden birine pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Ödülü, bir projeye de Color Up Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum Ödülleri, 7 Ekim akşamı düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

